Trump contraataca tras su revés en la Corte Suprema

WASHINGTON, Estados Unidos.- Luego de la sentencia del alto tribunal contra su política arancelaria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Durante el fin de semana dijo que los aumentaría al 15%. Ayer los empezó a aplicar, pese al revés en la Corte Suprema.