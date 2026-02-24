Trump ataca el “estúpido fallo” sobre aranceles de la Justicia

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el “estúpido” fallo contra su política comercial anunciado el viernes por la Corte Suprema, en realidad, le otorga más poderes.
Trump dijo que la decisión de la Corte fue “ridícula, estúpida y muy divisiva a nivel internacional”, en una publicación en su plataforma Truth Social. Ese tribunal determinó el viernes que el mandatario no tiene la autoridad para imponer aranceles generales. Sin una explicación clara, Trump aseveró: “Puedo usar Licencias para hacer cosas absolutamente ‘terribles’ a otros países, especialmente a aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas”.
El republicano amenazó con fuertes aumentos en los aranceles a las importaciones procedentes de países que decidan “jugar” con los impuestos aduaneros. “Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco”, publicó Trump en las redes sociales.
Contra una lancha
La avanzada de Trump en todos los frentes volvió a manifestarse en el ataque, ayer, contra una lancha a la que Estados Unidos señala como vehículo de narcotraficantes (sin pruebas) en el que mató a tres personas en el Caribe, informó el Comando Sur estadounidense.
Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de septiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.
“La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.
El gobierno de Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina “narcoterroristas” que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.
Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
Washington invoca la misma legislación que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El Pentágono ha desplegado una fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses han atacado embarcaciones a las que imputa contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.