La UNT inauguró el Laboratorio de Biomecánica Inclusiva

Por último, la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales del Gobierno de Tucumán, Dra. Virginia Ávila, expresó orgullo por la ejecución del proyecto, destacó el profesionalismo de la UNT en el cumplimiento de estándares internacionales y consideró que se trata de un hito histórico para la provincia, con impacto directo en la agenda de innovación, competitividad e inclusión social. “Este proyecto transforma vidas: enseña nuevas habilidades, multiplica oportunidades de inclusión y acerca tecnologías a las familias. Es un hito histórico: el primero en Argentina y, por su naturaleza, nos animamos a decir que el primero en Sudamérica”, sostuvo.