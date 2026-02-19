Mensaje confirmado: Guillermina Valdés rompió el silencio sobre Macri tras su separación

¿Mauricio Macri está saliendo con otras famosas?

La versión original provino de la comunicadora Ximena Rijel sobre el líder político. “Mauricio Macri tiene una lista de conocidas, de famosas, y ella estaría primera en esa lista. No sé si va a aceptar o no esa salida que quiere Macri, por lo menos para que se conozcan y ver si puede arrancar alguna relación, pero que le escribe a Guillermina, le escribe”. Esta hipótesis situó a la celebridad como el objetivo principal dentro de un grupo selecto de mujeres.