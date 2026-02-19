Mensaje confirmado: Guillermina Valdés rompió el silencio sobre Macri tras su separación

Guillermina Valdés enfrentó recientemente muchas versiones que la vinculan sentimentalmente con el exmandatario Mauricio Macri. Tras la ruptura del político con Juliana Awada, surgieron múltiples especulaciones sobre un posible acercamiento hacia la modelo bonaerense. Los rumores encendieron las alarmas en el espectáculo nacional.
El origen del murmullo mediático señala una supuesta intención del ingeniero por contactar a la ex pareja de Marcelo Tinelli. Ante la creciente marea informativa, la periodista Laura Ubfal decidió consultar directamente a la involucrada para obtener una respuesta definitiva sobre este asunto. La aclaración intentó terminar con los comentarios malintencionados presentes en redes sociales y portales digitales.
Desmentida contundente sobre el vínculo
La empresaria aclaró que existió un contacto inicial pero descartó cualquier tipo de profundidad romántica. “En algún momento me habló, pero no pasó de eso, seguramente como habla con otras chicas”, explicó la artista durante la charla privada. Aquella declaración buscó desestimar la importancia de los mensajes recibidos por parte del dirigente opositor.
Para erradicar dudas, la figura mediática remarcó su estado civil actual y la falta de encuentros presenciales. “Nunca salí con él, ni a tomar un café. Nada trascendental, estoy sola”, sentenció la propia Guillermina Valdés con firmeza. El descargo público pretendió dar por cerrado un capítulo ficticio inventado por terceros ajenos a su realidad cotidiana.
¿Mauricio Macri está saliendo con otras famosas?
La versión original provino de la comunicadora Ximena Rijel sobre el líder político. “Mauricio Macri tiene una lista de conocidas, de famosas, y ella estaría primera en esa lista. No sé si va a aceptar o no esa salida que quiere Macri, por lo menos para que se conozcan y ver si puede arrancar alguna relación, pero que le escribe a Guillermina, le escribe”. Esta hipótesis situó a la celebridad como el objetivo principal dentro de un grupo selecto de mujeres.
A pesar de estas afirmaciones externas, la protagonista mantuvo su postura de total independencia afectiva. Ella negó todo interés en concretar una cita con el antiguo jefe de estado tras los breves intercambios virtuales. La situación evidencia cómo la vida privada queda expuesta ante conjeturas basadas en una nómina hipotética. Por ahora, la calma reina en el entorno personal mientras la prensa analiza cada movimiento del referente opositor.