La SAT puso en funcionamiento un nuevo pozo de agua para el barrio ARA San Juan

Durante la puesta en marcha del pozo, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó el acompañamiento de los vecinos y el impacto de la obra. “Tal como nos encomendó nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, continuamos trabajando para que no le falte el agua a ningún vecino de toda la provincia. Hoy le toca al barrio ARA San Juan y a sus alrededores, lo que representa un motivo de alegría para la empresa. Hemos recibido el agradecimiento y la calidez de los vecinos, que nos recibieron con mucha emoción y entusiasmo”, expresó. Además, subrayó que se trata de “un hecho histórico para este barrio, ya que responde a una demanda que llevaba muchos años sin respuesta”.