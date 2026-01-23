Secciones
La SAT puso en funcionamiento un nuevo pozo de agua para el barrio ARA San Juan

La obra también garantiza el acceso al agua potable a los vecinos de Autopista Sur y Los Vázquez.

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) puso en funcionamiento un nuevo pozo de agua potable en el barrio Ara San Juan, dando respuesta a una demanda histórica de la comunidad y fortaleciendo el abastecimiento en la zona. La obra beneficia de manera directa a numerosas familias de los barrios ARA San Juan, Autopista Sur y Los Vázquez que durante años reclamaron una solución definitiva a los problemas de provisión del servicio, en el marco del plan integral de fortalecimiento del sistema hídrico provincial.

Durante la puesta en marcha del pozo, el presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó el acompañamiento de los vecinos y el impacto de la obra. “Tal como nos encomendó nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, continuamos trabajando para que no le falte el agua a ningún vecino de toda la provincia. Hoy le toca al barrio ARA San Juan y a sus alrededores, lo que representa un motivo de alegría para la empresa. Hemos recibido el agradecimiento y la calidez de los vecinos, que nos recibieron con mucha emoción y entusiasmo”, expresó. Además, subrayó que se trata de “un hecho histórico para este barrio, ya que responde a una demanda que llevaba muchos años sin respuesta”.

Los vecinos del barrio y sectores aledaños agradecieron por la concreción de esta nueva perforación acuífera que permite contar con un servicio esencial para la vida cotidiana.

En ese sentido, la empresa continúa desarrollando diferentes tareas y acciones en distintos puntos del territorio provincial para garantizar el suministro de agua potable a cada rincón de Tucumán, al tiempo que avanza con múltiples frentes de obra destinados al mejoramiento y saneamiento de la red cloacal, con el objetivo de optimizar el servicio y acompañar el crecimiento de las comunidades.

