Secciones
SociedadActualidad

La SAT renovó más de 800 metros de red cloacal en Tafí Viejo

Los trabajos se focalizaron en el barrio Villa Mitre, una zona históricamente afectada por el colapso del sistema sanitario.

INVERSIÓN CONJUNTA. Los trabajos fuero realizados por el municipio taficeño y la Provincia. INVERSIÓN CONJUNTA. Los trabajos fuero realizados por el municipio taficeño y la Provincia.
Hace 1 Hs

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) concretó una importante obra de infraestructura sanitaria en el barrio Villa Mitre, ubicado en la ciudad de Tafí Viejo. Los trabajos apuntaron a brindar una solución de raíz a los constantes desbordes cloacales, una grave problemática ambiental y sanitaria que afectaba a las familias de la zona.

La intervención técnica principal consistió en la sustitución de más de 800 metros de colector cloacal. Según la SAT, esta renovación estructural era una medida clave e impostergable para optimizar el funcionamiento general del sistema, que se encontraba colapsado y generaba derrames de líquidos que perjudicaban a todo el vecindario.

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó la magnitud de los trabajos realizados y enmarcó la obra dentro de los lineamientos estratégicos de la gestión provincial. “Estamos muy contentos por estos más de 800 metros de colector cloacal que hemos sustituido, dando respuesta a un desborde que no era de una calle, sino de todo un barrio, por lo cual los vecinos venían acarreando problemas hace más de 30 años", explicó el funcionario.

En esa misma línea, Caponio subrayó la articulación entre las distintas áreas del Estado para concretar el proyecto: "Esta es la política de la empresa de mejorar la calidad de vida de las personas, y lo venimos haciendo de la mano del gobernador Osvaldo Jaldo, y en este caso junto a la intendenta Alejandra Rodríguez”.

Temas Tafí ViejoSociedad Aguas del TucumánMarcelo CaponioMedio Ambiente
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
4

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán
5

La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
6

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Más Noticias
Por las fuertes ráfagas de viento, se registran cortes de luz en distintas zonas de Tucumán

Por las fuertes ráfagas de viento, se registran cortes de luz en distintas zonas de Tucumán

El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y qué se le imputa en el caso Epstein

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y qué se le imputa en el caso Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

Comentarios