La SAT renovó más de 800 metros de red cloacal en Tafí Viejo

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó la magnitud de los trabajos realizados y enmarcó la obra dentro de los lineamientos estratégicos de la gestión provincial. “Estamos muy contentos por estos más de 800 metros de colector cloacal que hemos sustituido, dando respuesta a un desborde que no era de una calle, sino de todo un barrio, por lo cual los vecinos venían acarreando problemas hace más de 30 años", explicó el funcionario.