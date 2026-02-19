La SAT renovó más de 800 metros de red cloacal en Tafí Viejo

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) concretó una importante obra de infraestructura sanitaria en el barrio Villa Mitre, ubicado en la ciudad de Tafí Viejo. Los trabajos apuntaron a brindar una solución de raíz a los constantes desbordes cloacales, una grave problemática ambiental y sanitaria que afectaba a las familias de la zona.
La intervención técnica principal consistió en la sustitución de más de 800 metros de colector cloacal. Según la SAT, esta renovación estructural era una medida clave e impostergable para optimizar el funcionamiento general del sistema, que se encontraba colapsado y generaba derrames de líquidos que perjudicaban a todo el vecindario.
El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó la magnitud de los trabajos realizados y enmarcó la obra dentro de los lineamientos estratégicos de la gestión provincial. “Estamos muy contentos por estos más de 800 metros de colector cloacal que hemos sustituido, dando respuesta a un desborde que no era de una calle, sino de todo un barrio, por lo cual los vecinos venían acarreando problemas hace más de 30 años", explicó el funcionario.
En esa misma línea, Caponio subrayó la articulación entre las distintas áreas del Estado para concretar el proyecto: "Esta es la política de la empresa de mejorar la calidad de vida de las personas, y lo venimos haciendo de la mano del gobernador Osvaldo Jaldo, y en este caso junto a la intendenta Alejandra Rodríguez”.