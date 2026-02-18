Cuál es la ciudad de Argentina que quedó entre las 10 más hospitalarias del mundo

En la 14.ª edición de estos premios, organizados por la plataforma de reservas Booking.com, San Martín de los Andes fue distinguida como uno de los destinos ideales para disfrutar de una experiencia vacacional destacada. La ciudad, ubicada en la provincia de Neuquén, logró este reconocimiento por su compromiso con la calidad en la atención a los visitantes.