Cuál es la ciudad de Argentina que quedó entre las 10 más hospitalarias del mundo
Una ciudad del sur de Argentina fue distinguida en los Traveller Review Awards y logró ubicarse entre los 10 destinos más hospitalarios del mundo, gracias a la amabilidad de su gente, la calidad de sus servicios turísticos y las excelentes valoraciones de millones de viajeros.
Como ocurre cada año, los prestigiosos Traveller Review Awards distinguieron a los destinos más hospitalarios del planeta, evaluando especialmente la atención que brindan a los turistas. En esta edición, una localidad del sur de Argentina logró posicionarse entre las 10 mejores.
Para definir a los posibles ganadores, el certamen considera más de 370 millones de comentarios verificados realizados por viajeros de distintas partes del mundo, cuyos testimonios permiten evaluar la experiencia real en cada destino. En el caso de esta ciudad de la Patagonia argentina sobresale por su amabilidad, cordialidad y calidad en el trato hacia quienes la visitan.
Cuál es la ciudad argentina que está entre las 10 más hospitalarias del mundo
En la 14.ª edición de estos premios, organizados por la plataforma de reservas Booking.com, San Martín de los Andes fue distinguida como uno de los destinos ideales para disfrutar de una experiencia vacacional destacada. La ciudad, ubicada en la provincia de Neuquén, logró este reconocimiento por su compromiso con la calidad en la atención a los visitantes.
“Este reconocimiento es un fiel reflejo del esfuerzo de toda la comunidad de San Martín de los Andes por brindarle al visitante una atención destacada y que le permite posicionarse a escala mundial gracias a la amabilidad, hospitalidad y cordialidad de su gente”, afirmó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking para la Argentina.
San Martín de los Andes comparte esta distinción con destinos internacionales como Harrogate, en Reino Unido, y Pirenópolis, en Brasil, y fue destacada por la calidez de sus habitantes, el compromiso de sus prestadores turísticos y el ambiente acogedor que mantiene durante todo el año.
El ranking completo de las ciudades más hospitalarias del mundo
Los premios Traveller Review Awards elaboraron una lista con un orden de ubicación aleatorio, que no determina una posición específica.
Montepulciano, Italia
Magong, Taiwán
San Martín de los Andes, Argentina
Harrogate, Reino Unido
Fredericksburg, Texas, Estados Unidos
Pirenópolis, Brasil
Swakopmund, Namibia
Takayama, Japón
Noosa Heads, Australia