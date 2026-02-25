Secciones
Carreras 100% online: qué se puede estudiar a distancia en la Unsta

La universidad ofrece tecnicaturas y licenciaturas virtuales en tecnología, comunicación y ciencias sociales, con títulos oficiales y cursada flexible.

UNIVERSIDAD VIRTUAL. La modalidad combina clases en vivo y contenidos disponibles en plataforma digital, con validez nacional. / PEXLES UNIVERSIDAD VIRTUAL. La modalidad combina clases en vivo y contenidos disponibles en plataforma digital, con validez nacional. / PEXLES
Hace 2 Hs

Estudiar una carrera universitaria sin mudarse, sin horarios rígidos y con título oficial. La educación a distancia gana terreno entre jóvenes que buscan flexibilidad y una formación alineada con el mercado laboral. En Tucumán, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) consolida su propuesta 100% virtual con tecnicaturas y licenciaturas que se pueden cursar desde cualquier lugar.

Las clases combinan contenidos disponibles en la plataforma Moodle y encuentros en vivo con docentes. El sistema permite organizar los tiempos y avanzar a ritmo propio. Además, el Sistema Institucional de Educación a Distancia cuenta con validación de la Coneau y las carreras tienen aprobación del Ministerio de Educación de la Nación.

Carreras 100% online en la Unsta

1. Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Calidad de Software

Forma perfiles preparados para trabajar en programación, testing y gestión de proyectos tecnológicos. Responde a la demanda de empresas que buscan especialistas en software y control de calidad.

2. Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral

Capacita para intervenir en ambientes de trabajo, prevenir riesgos y aplicar normativas de seguridad. Tiene alta inserción en industrias y empresas.

3. Licenciatura en Medios Audiovisuales

Apunta a la producción, realización y análisis de contenidos audiovisuales. Prepara para trabajar en cine, televisión y plataformas digitales.

4. Licenciatura en Ciencias Políticas

Brinda herramientas para analizar fenómenos políticos locales e internacionales, diplomacia, gestión pública e investigación.

5. Licenciatura en Historia

Ofrece formación académica para la docencia, la investigación y el análisis de procesos históricos.

6. Licenciatura en Gestión Educativa

Orienta a la conducción y administración de instituciones educativas en distintos niveles.

7. Licenciatura en Ciencias Sociales

Desarrolla habilidades de investigación, análisis y liderazgo de proyectos sociales en el ámbito público y privado.

8. Licenciatura en Teoría y Gestión de las Organizaciones

Enfocada en administración, planificación estratégica y conducción de equipos.

9. Licenciatura en Seguridad y Protección Ciudadana

Prepara profesionales para el diseño y evaluación de políticas de seguridad.

10. Licenciatura en Logística y Gestión del Transporte

Capacita en organización de cadenas de suministro, transporte y distribución.

11. Licenciatura en Ciencias del Comportamiento

Aborda el estudio de conductas individuales y colectivas, con aplicación en distintos ámbitos organizacionales y sociales.

Para más información, la universidad dispone de su sitio oficial de educación a distancia (eadistancia.unsta.edu.ar), el correo informes@unsta.edu.ar y el WhatsApp 3816201120. La universidad virtual ya no es una promesa a futuro. Para muchos jóvenes, es la forma concreta de estudiar y trabajar al mismo tiempo, con un título respaldado por una institución local.

TucumánUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoArgentinaJóvenes
