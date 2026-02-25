Carreras 100% online: qué se puede estudiar a distancia en la Unsta

Estudiar una carrera universitaria sin mudarse, sin horarios rígidos y con título oficial. La educación a distancia gana terreno entre jóvenes que buscan flexibilidad y una formación alineada con el mercado laboral. En Tucumán, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) consolida su propuesta 100% virtual con tecnicaturas y licenciaturas que se pueden cursar desde cualquier lugar.