Secciones
SociedadEducación

Si estudiás en la Unsta, Naturgy Energy tiene una pasantía que puede interesarte

La convocatoria está dirigida a estudiantes de tercer año de Ciencias Sociales, Marketing, Recursos Humanos, Administración de Empresas, Psicología e Ingeniería Informática.

CONVOCATORIA. Naturgy solicita estudiantes avanzados de varias carreras para pasantías en su empresa. CONVOCATORIA. Naturgy solicita estudiantes avanzados de varias carreras para pasantías en su empresa. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Para quienes cursan tercer año y sienten que ya es momento de poner en práctica lo aprendido, apareció una oportunidad concreta. Naturgy abrió una convocatoria de pasantías exclusiva para estudiantes de la Unsta (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino), con propuestas pensadas tanto para perfiles sociales y de gestión como para quienes se forman en el área tecnológica.

La iniciativa se canaliza a través de Unsta Extensión y apunta a estudiantes que quieran sumar experiencia profesional real mientras continúan estudiando.

Ciencias Sociales, Marketing, RRHH, Administración y Psicología

En estas carreras, la función principal de la pasantía estará vinculada a la asistencia y asesoramiento presencial a clientes. El rol se centra en acompañar a las personas en el uso de canales digitales y herramientas de autogestión, un aspecto clave en empresas de servicios.

El trabajo cotidiano implica contacto directo con usuarios, resolución de consultas y guía en procesos digitales. Esta experiencia permite desarrollar comunicación efectiva, empatía, organización, capacidad de adaptación y trabajo en equipo.

Además, exige actitud profesional y capacidad de aprendizaje constante, ya que cada situación con clientes presenta desafíos distintos que requieren respuestas claras y prácticas.

CONVOCATORIA. Naturgy solicita estudiantes avanzados de varias carreras para pasantías en su empresa. CONVOCATORIA. Naturgy solicita estudiantes avanzados de varias carreras para pasantías en su empresa. / CAPTURA DE PANTALLA

Ingeniería Informática

Para estudiantes avanzados de Ingeniería Informática, la pasantía se orienta a tareas de seguimiento y control de contratos con productores de gas, transportadoras y clientes especiales.

Las responsabilidades incluyen la interrelación con proveedores y clientes internos y externos, y la elaboración de informes periódicos y puntuales. Se trata de un rol que combina análisis, gestión de información y comprensión de procesos operativos dentro de una empresa energética.

Esta propuesta permite conocer desde adentro cómo se organiza la información, cómo se gestionan contratos y cómo se articulan distintas áreas para el funcionamiento diario.

Experiencia profesional mientras estudiás

Ambas propuestas comparten un requisito central: ser estudiante de tercer año. Naturgy apunta a estudiantes que ya cuentan con una base académica y que pueden asumir responsabilidades concretas dentro de un entorno profesional.

Las habilidades buscadas no son solo técnicas. La autogestión, la predisposición para aprender, la responsabilidad y el profesionalismo forman parte del perfil que la empresa espera de sus pasantes.

Cómo postularse

Quienes cumplan con los requisitos deben enviar su CV junto con su código de alumno al correo pasantias@unsta.edu.ar

La convocatoria está destinada exclusivamente a estudiantes de la Unsta y se gestiona a través del área de Extensión de la universidad.

La propuesta representa una oportunidad directa para dar el primer paso en el mundo laboral, con tareas reales y experiencia concreta que suma valor al recorrido académico.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La UNT será sede de un encuentro que debate cómo debería enseñarse hoy en la universidad

La UNT será sede de un encuentro que debate cómo debería enseñarse hoy en la universidad

Formado en la escuela pública, con 20 años alcanzó una de las becas más difíciles del mundo

Formado en la escuela pública, con 20 años alcanzó una de las becas más difíciles del mundo

Tiene 20 años, se formó en la escuela pública y consiguió una de las becas más difíciles del mundo

Tiene 20 años, se formó en la escuela pública y consiguió una de las becas más difíciles del mundo

La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

Si trabajás en aviación o turismo podés estudiar una maestría con una beca

Si trabajás en aviación o turismo podés estudiar una maestría con una beca

Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
2

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
3

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
4

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán
5

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
6

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Más Noticias
Alerta en la Ruta 307: desprendimientos a la altura del km 26 demoran el paso a los Valles

Alerta en la Ruta 307: desprendimientos a la altura del km 26 demoran el paso a los Valles

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios