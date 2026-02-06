Si estudiás en la Unsta, Naturgy Energy tiene una pasantía que puede interesarte

Para quienes cursan tercer año y sienten que ya es momento de poner en práctica lo aprendido, apareció una oportunidad concreta. Naturgy abrió una convocatoria de pasantías exclusiva para estudiantes de la Unsta (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino), con propuestas pensadas tanto para perfiles sociales y de gestión como para quienes se forman en el área tecnológica.
La iniciativa se canaliza a través de Unsta Extensión y apunta a estudiantes que quieran sumar experiencia profesional real mientras continúan estudiando.
Ciencias Sociales, Marketing, RRHH, Administración y Psicología
En estas carreras, la función principal de la pasantía estará vinculada a la asistencia y asesoramiento presencial a clientes. El rol se centra en acompañar a las personas en el uso de canales digitales y herramientas de autogestión, un aspecto clave en empresas de servicios.
El trabajo cotidiano implica contacto directo con usuarios, resolución de consultas y guía en procesos digitales. Esta experiencia permite desarrollar comunicación efectiva, empatía, organización, capacidad de adaptación y trabajo en equipo.
Además, exige actitud profesional y capacidad de aprendizaje constante, ya que cada situación con clientes presenta desafíos distintos que requieren respuestas claras y prácticas.
Ingeniería Informática
Para estudiantes avanzados de Ingeniería Informática, la pasantía se orienta a tareas de seguimiento y control de contratos con productores de gas, transportadoras y clientes especiales.
Las responsabilidades incluyen la interrelación con proveedores y clientes internos y externos, y la elaboración de informes periódicos y puntuales. Se trata de un rol que combina análisis, gestión de información y comprensión de procesos operativos dentro de una empresa energética.
Esta propuesta permite conocer desde adentro cómo se organiza la información, cómo se gestionan contratos y cómo se articulan distintas áreas para el funcionamiento diario.
Experiencia profesional mientras estudiás
Ambas propuestas comparten un requisito central: ser estudiante de tercer año. Naturgy apunta a estudiantes que ya cuentan con una base académica y que pueden asumir responsabilidades concretas dentro de un entorno profesional.
Las habilidades buscadas no son solo técnicas. La autogestión, la predisposición para aprender, la responsabilidad y el profesionalismo forman parte del perfil que la empresa espera de sus pasantes.
Cómo postularse
Quienes cumplan con los requisitos deben enviar su CV junto con su código de alumno al correo pasantias@unsta.edu.ar
La convocatoria está destinada exclusivamente a estudiantes de la Unsta y se gestiona a través del área de Extensión de la universidad.
La propuesta representa una oportunidad directa para dar el primer paso en el mundo laboral, con tareas reales y experiencia concreta que suma valor al recorrido académico.