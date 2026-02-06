Si estudiás en la Unsta, Naturgy Energy tiene una pasantía que puede interesarte

Para quienes cursan tercer año y sienten que ya es momento de poner en práctica lo aprendido, apareció una oportunidad concreta. Naturgy abrió una convocatoria de pasantías exclusiva para estudiantes de la Unsta (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino), con propuestas pensadas tanto para perfiles sociales y de gestión como para quienes se forman en el área tecnológica.