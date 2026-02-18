Secciones
El calendario escolar de Tucumán para 2026: cuándo empiezan y terminan las clases

El cronograma unificado que regirá en escuelas públicas y privadas de la provincia.

VUELTA A CLASE. El inicio de las clases está previto para el 2 de marzo. VUELTA A CLASE. El inicio de las clases está previto para el 2 de marzo.
Hace 1 Hs

Con la mirada puesta en el inicio de clases, el Ministerio de Educación de Tucumán dio a conocer la hoja de ruta que marcará el ritmo del ciclo lectivo 2026. A través de la Resolución Ministerial N° 0030/5(MEd), la cartera conducida por Susana Montaldo aprobó el esquema administrativo y pedagógico unificado, que deberá ser cumplido tanto por las instituciones de gestión estatal como por las privadas.

La normativa, que ya se encuentra vigente, establece un ordenamiento exhaustivo de los tiempos escolares. En un documento de 77 páginas estructurado en ocho anexos técnicos, la resolución detalla el cronograma de actividades para todos los niveles y modalidades, brindando previsibilidad a la comunidad educativa de cara al regreso a las aulas.

Fechas clave del ciclo lectivo 2026

El calendario prevé un inicio temprano de las actividades con el propósito de asegurar el cumplimiento de los días de clase obligatorios establecidos por la normativa vigente. En ese marco, el reintegro del personal docente, profesores y bibliotecarios había sido fijado para el 12 de febrero.

El inicio de las clases presenciales para los niveles Inicial, Primario y Secundario será el lunes 2 de marzo, mientras que el Nivel Superior comenzará sus actividades el 18 de marzo de 2026. En tanto, el receso invernal se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, y la finalización del período lectivo está prevista para el 18 de diciembre.

Fechas patrias y fortalecimiento de la identidad histórica

El calendario escolar también contempla un amplio esquema de fechas patrias, conmemoraciones y espacios de reflexión destinados a fortalecer la identidad nacional y provincial dentro de las comunidades educativas. En ese sentido, se otorga un lugar destacado a los próceres tucumanos y a las principales gestas de la historia argentina, estableciendo distintas modalidades de abordaje pedagógico.

La incorporación de figuras históricas como Bernabé Aráoz y Bernardo de Monteagudo responde a lo dispuesto por la Ley Provincial N.° 8.266 y apunta a consolidar el reconocimiento de los protagonistas de la historia tucumana, promoviendo su conocimiento y valoración en el ámbito escolar.

