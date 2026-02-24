Las clases empezarían el martes en Tucumán por el paro de la Confederación de Trabajadores de la Educación
El inicio del ciclo lectivo en Tucumán sufriría una leve postergación. La ministra de Educación, Susana Montaldo, adelantó que el regreso a las aulas no se concretaría el próximo lunes como estaba previsto en el calendario original, debido al paro general convocado a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).
“Yo creo que vamos a empezar no el lunes, sino el martes. Para evitar esa confrontación empezaríamos el martes 3 las clases, pero estamos esperando que el gobernador diga la última palabra”, aclaró la funcionaria provincial en declaraciones a LA GACETA.
Esta posible modificación de la fecha de inicio se da en el marco de las negociaciones paritarias locales. Al respecto, Montaldo reconoció la complejidad del escenario: “Como es un momento difícil y los sueldos no han ido subiendo en la medida que se necesita, el ministro de Economía está analizando cuál es la mejor oferta que puede hacer en base a las conversaciones que tuvimos el viernes pasado”.
En paralelo a la tensa discusión salarial, la cartera educativa anunció un fuerte desembolso para dotar de herramientas a los establecimientos de distintos niveles y modalidades.
La ministra detalló que la Provincia se encuentra repartiendo material por un monto total de $2.000 millones. Esta inversión abarca la entrega de computadoras, tablets, motos cultivadoras para las escuelas agrotécnicas, más de 30 máquinas industriales destinadas a la formación de jóvenes y adultos, y libros específicos para las escuelas especiales. “Estoy muy contenta de que, en un momento difícil de la economía del país, podamos dar un apoyo a las escuelas para que tengan los insumos que necesitan”, valoró Montaldo.
El impacto de las lluvias
El estado edilicio de las escuelas, una preocupación constante de la comunidad educativa en la previa del inicio de clases, se vio severamente afectado por las condiciones climáticas de las últimas semanas. “Este ha sido un año atípico por la cantidad de lluvias. Lamentablemente ha habido dificultades hasta para el desmalezamiento de las escuelas, pero vamos avanzando en la medida de las posibilidades”, reconoció la titular de Educación.
Para mitigar estos contratiempos, explicó que el Ministerio de Obras Públicas se encuentra trabajando en los territorios en coordinación con los intendentes y los delegados comunales. Además, remarcó la importancia de la descentralización de los fondos para el mantenimiento diario: "Las directoras han recibido dinero en diciembre, y ahora nuevamente, para los insumos más pequeños: limpieza del tanque de agua y la parte eléctrica".
Finalmente, confirmó que se está llevando a cabo la instalación de los ventiladores en todos los edificios escolares, una tarea que responde a una importante inversión realizada durante el año pasado para combatir las altas temperaturas en las aulas.