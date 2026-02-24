Las clases empezarían el martes en Tucumán por el paro de la Confederación de Trabajadores de la Educación

La ministra detalló que la Provincia se encuentra repartiendo material por un monto total de $2.000 millones. Esta inversión abarca la entrega de computadoras, tablets, motos cultivadoras para las escuelas agrotécnicas, más de 30 máquinas industriales destinadas a la formación de jóvenes y adultos, y libros específicos para las escuelas especiales. “Estoy muy contenta de que, en un momento difícil de la economía del país, podamos dar un apoyo a las escuelas para que tengan los insumos que necesitan”, valoró Montaldo.