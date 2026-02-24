Los crudos números que explican el adiós de Marcelo Gallardo en River

En el plano doméstico, la realidad fue igual de dura. Tras perder en Liniers, el Millonario extendió una racha negativa histórica: fue vencido en 10 de sus últimos 15 cotejos, convirtiéndose en el equipo que más derrotas acumuló en ese lapso dentro del fútbol argentino. Con la voz entrecortada, el ídolo sentenció que le invade "el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos". El jueves, ante Banfield, el Monumental lo despedirá con gratitud, pero también con la certeza de que no había otra opción, y de que ni los nombres de selección ni la billetera alcanzaron para rescatar la magia perdida.