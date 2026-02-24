Secciones
Los crudos números que explican el adiós de Marcelo Gallardo en River

A un año y medio de su regreso, el "Muñeco" deja Núñez sin títulos y con una efectividad bajísima. Entre los 80 millones de dólares invertidos y una fragilidad inédita, las estadísticas son lapidarias.

PÉSIMO. Así fue la segunda etapa del DT más ganador de la historia de River. PÉSIMO. Así fue la segunda etapa del DT más ganador de la historia de River.
Hace 1 Hs

Lo que el 10 de agosto de 2024 se presentó como el inicio de una nueva era de gloria para River, terminó este lunes por la noche en un River Camp sumido en el silencio. Marcelo Gallardo decidió ponerle punto final a su segundo ciclo como entrenador tras la derrota ante Vélez, una decisión que, aunque dolorosa para el hincha, encuentra su explicación lógica en las planillas de estadísticas. Con 85 partidos dirigidos, 35 triunfos, 32 empates y 18 derrotas, el balance arroja un dato frío: ninguna vuelta olímpica y una efectividad del 53,72%, cifras que quedan muy lejos de la mística que supo construir en su primera etapa.

El principal punto de conflicto en este análisis es la desproporción entre la inversión y los resultados. Con el aval de la gestión de Stefano Di Carlo, el club desembolsó cerca de 80 millones de dólares en refuerzos de jerarquía internacional como Germán Pezzella, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta. Sin embargo, el equipo jamás logró funcionar como un engranaje colectivo. Mientras en su primer ciclo el DT potenciaba juveniles, en este tramo se lo notó errático en la toma de decisiones, insistiendo con jugadores que parecían haber cumplido su ciclo.

La flaqueza mental fue, quizás, la herida más profunda de este River. Los números son lapidarios: el equipo lleva 18 partidos sin lograr dar vuelta un resultado y cayó en los últimos 11 encuentros en los que comenzó en desventaja. Esta falta de reacción anímica se tradujo en golpes directos, como las eliminaciones por goleada en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro (2024) y Palmeiras (2025). "Las cosas no salieron como teníamos proyectado", confesó el propio Gallardo en su video de despedida, reconociendo que aquel espíritu de lucha que era su marca registrada se desvaneció en el camino.

En el plano doméstico, la realidad fue igual de dura. Tras perder en Liniers, el Millonario extendió una racha negativa histórica: fue vencido en 10 de sus últimos 15 cotejos, convirtiéndose en el equipo que más derrotas acumuló en ese lapso dentro del fútbol argentino. Con la voz entrecortada, el ídolo sentenció que le invade "el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos". El jueves, ante Banfield, el Monumental lo despedirá con gratitud, pero también con la certeza de que no había otra opción, y de que ni los nombres de selección ni la billetera alcanzaron para rescatar la magia perdida.

