Sorpresa en Gran Hermano: Andrea del Boca se convirtió en la primera participante del reality

El público quedó desconcertado al ser testigo de la llegada de la reconocida actriz y cantante argetina.

Hace 2 Hs

Después de un verano que probablemente no quede en registro alguno, la televisión argentina marcó una cifra más alentadora en esta última jornada de lunes, con el esperado regreso de Gran Hermano. Santiago del Moro, su presentador habitual, dio la bienvenida a la nueva temporada del reality que inició a las 22:30 en la pantalla de Telefe. El comienzo fue tan inesperado como sorprendente con la llegada de una concursante que pocos se imaginaban.

Del Moro recibió a Andrea del Boca, la reconocida actriz y cantante argentina que, en una emisión especial, se convirtió también en integrante de la propiedad más famosa del país. La nueva protagonista sorprendió al llegar al set de conducción de GH, donde se sinceró contando su admiración por el programa. “Soy fanática del juego, gracias a Telefe y a vos por dejarme ser parte de todo esto”, dijo la artista antes de entrar a la vivienda.

La llegada de Andrea del Boca a GH 

Mientras se cumplían 25 años de este formato que tuvo éxito entre muchas generaciones de audiencia, el animador presentó a los jugadores que se mantendrán dentro del inmueble, incomunicados, por meses. Del Boca ingresó al estudio tras un video en donde se presentaba y mostraban algunos de sus proyectos más reconocidos.

"Soy competitiva, me encantan los juegos de estrategia, mi objetivo es ganar a buena ley con buenas tácticas", expresó la actriz en su presentación. Por último, la directora se despidió de su hija para poder entrar a la nueva edición del certamen, Gran Hermano: Generación Dorada. También le pidió disculpas en vivo a Laura Ubfal por haberle asegurado que no entraría a la estancia más famosa del país.

Otros participantes y las marcas del rating 

A Del Boca le siguieron muchos otros rostros con el perfil necesario para ser parte del show televisivo. Allí resonaron nombres conocidos como el de Carmiña Masi, conductora de Paraguay, y Lolo, la hermana de la semifinalista Julieta Poggio en la edición de 2022. El programa también cuenta con la participación de la tiktoker tucumana Danielik, quien ingresó junto con otros personajes como Tomi, un joven futbolista, y Manu, quien se autodenominó soberbio, egocéntrico y manipulador.

A pesar de ser uno de los formatos más exitosos de la televisión, los números no fueron para destacar, aunque registró una audiencia mayor de la que marcó en el verano. Durante la aparición de la actriz, el rating bajó a los 16.8 puntos luego de Masterchef. La marca máxima de GH fue de 17.8 y entregó la medición en 12.1, pasada la medianoche.

