Sorpresa en Gran Hermano: Andrea del Boca se convirtió en la primera participante del reality

Del Moro recibió a Andrea del Boca, la reconocida actriz y cantante argentina que, en una emisión especial, se convirtió también en integrante de la propiedad más famosa del país. La nueva protagonista sorprendió al llegar al set de conducción de GH, donde se sinceró contando su admiración por el programa. “Soy fanática del juego, gracias a Telefe y a vos por dejarme ser parte de todo esto”, dijo la artista antes de entrar a la vivienda.