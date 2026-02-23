Dos películas, las más exitosas de los premios Bafta

El príncipe y la princesa de Gales, Guillermo y Catalina, asistieron a la ceremonia, tras una semana difícil para la familia real, marcada por el arresto de Andrés, su tío, y hermano del rey Carlos III, por el caso Epstein. En la primera aparición oficial del príncipe desde entonces, Guillermo dijo a los organizadores del evento que no había visto el drama shakespeariano “Hamnet”. “Debo estar en un estado bastante tranquilo, lo cual no es el caso en este momento”, confesó.