Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Netflix confirmó la tercera temporada de En el barro: qué personajes regresarían a la exitosa serie

Desde el estreno de la segunda entrega, el pasado 13 de febrero, la producción se posicionó en el puesto número uno del Top 10 semanal en Argentina.

UN ÉXITO. En el barro se posicionó en el top ten de Netflix. UN ÉXITO. En el barro se posicionó en el top ten de Netflix.
Hace 1 Hs

A días del estreno de la segunda entrega, Netflix sorprendió y confirmó la tercera temporada de En el barro. La serie, realizada junto a Underground Producciones, continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que logró conquistar a audiencias de distintos países.

Desde su debut el 13 de febrero, la segunda temporada se posicionó en el puesto número uno del Top 10 semanal en Argentina. Además, logró ubicarse en el Top 10 en países de América y Europa como España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. A nivel global, ingresó al Top 10 semanal de Netflix en el puesto seis entre las series de habla no inglesa, con 2,5 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Para esta tercera entrega, se espera el regreso de personajes que no fueron tenidos en cuenta en la segunda temporada, como los interpretados por María Becerra y Juana Molina, cuyas historias habían quedado abiertas.

En el barro: las claves de la segunda temporada que triunfa en Netflix 

La segunda temporada, ya disponible en la plataforma, retoma la historia en una Quebrada transformada. Gladys, “La Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y se enfrenta a un territorio dominado por nuevas bandas y formas de organización que imponen sus propias reglas. En un ecosistema liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), deberá forjar alianzas inesperadas -entre ellas con Nicole (Eugenia Suárez)- y apoyarse en las “embarradas” y la Zurda (Lorena Vega) para sobrevivir y proteger a los suyos.

Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, la serie cuenta además con un destacado elenco integrado por Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. La temporada incluye también la actuación especial de Verónica Llinás, participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

Aunque aún no se confirmó una fecha oficial de estreno, la tercera temporada ya genera expectativa entre los seguidores de la ficción, que volverá a sumergirse en las tensiones, alianzas y disputas de poder dentro del penal de La Quebrada.

Temas Buenos AiresEugenia "China" SuárezNetflix
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
2

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
3

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral
4

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
5

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales
6

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Más Noticias
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

“Nos cambió la vida”: el adiós de la obra El loco y la camisa

“Nos cambió la vida”: el adiós de la obra "El loco y la camisa"

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Comentarios