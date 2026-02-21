Netflix confirmó la tercera temporada de En el barro: qué personajes regresarían a la exitosa serie

En el barro: las claves de la segunda temporada que triunfa en Netflix

La segunda temporada, ya disponible en la plataforma, retoma la historia en una Quebrada transformada. Gladys, “La Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y se enfrenta a un territorio dominado por nuevas bandas y formas de organización que imponen sus propias reglas. En un ecosistema liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), deberá forjar alianzas inesperadas -entre ellas con Nicole (Eugenia Suárez)- y apoyarse en las “embarradas” y la Zurda (Lorena Vega) para sobrevivir y proteger a los suyos.