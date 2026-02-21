Netflix confirmó la tercera temporada de En el barro: qué personajes regresarían a la exitosa serie

A días del estreno de la segunda entrega, Netflix sorprendió y confirmó la tercera temporada de En el barro. La serie, realizada junto a Underground Producciones, continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que logró conquistar a audiencias de distintos países.
Desde su debut el 13 de febrero, la segunda temporada se posicionó en el puesto número uno del Top 10 semanal en Argentina. Además, logró ubicarse en el Top 10 en países de América y Europa como España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. A nivel global, ingresó al Top 10 semanal de Netflix en el puesto seis entre las series de habla no inglesa, con 2,5 millones de visualizaciones en todo el mundo.
Para esta tercera entrega, se espera el regreso de personajes que no fueron tenidos en cuenta en la segunda temporada, como los interpretados por María Becerra y Juana Molina, cuyas historias habían quedado abiertas.
En el barro: las claves de la segunda temporada que triunfa en Netflix
La segunda temporada, ya disponible en la plataforma, retoma la historia en una Quebrada transformada. Gladys, “La Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y se enfrenta a un territorio dominado por nuevas bandas y formas de organización que imponen sus propias reglas. En un ecosistema liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), deberá forjar alianzas inesperadas -entre ellas con Nicole (Eugenia Suárez)- y apoyarse en las “embarradas” y la Zurda (Lorena Vega) para sobrevivir y proteger a los suyos.
Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, la serie cuenta además con un destacado elenco integrado por Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. La temporada incluye también la actuación especial de Verónica Llinás, participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.
Aunque aún no se confirmó una fecha oficial de estreno, la tercera temporada ya genera expectativa entre los seguidores de la ficción, que volverá a sumergirse en las tensiones, alianzas y disputas de poder dentro del penal de La Quebrada.