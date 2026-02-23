La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

Con nubosidad variables y algunas lloviznas vespertinas, la semana comenzará con una jornada agradable, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que para hoy anuncia una máxima de 28 °C en buena parte de la provincia.
Los vientos suaves desde el sector noroeste configuraron una mañana de lunes algo fresca para la época del año, por lo que no fueron pocos los tucumanos que abrieron la semana con algo de abrigo. La temperatura mínima fue de 20 °C, mientras que la humedad se situó en el 95%. La nubosidad fue de casi un 50%.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que hasta el mediodía el cielo estará mayormente despejado, pero la nubosidad irá en aumento con el paso de las horas. La temperatura rondará los 25 °C para la hora del almuerzo, mientras que la humedad se mantendrá por encima del 75%.
Algunas lloviznas aisladas podrían localizarse sobre el oeste y el sur de la provincia durante un breve lapso de la siesta, al tiempo que la temperatura ascenderá hasta los 28 °C, la máxima anunciada para hoy. La humedad se sostendrá en torno al 70%.
El cielo promete despejarse entrada la noche y la temperatura descenderá hasta los 23 °C. La humedad trepará de nuevo hasta el 85% y los vientos serán débiles desde el sector norte. No se esperan nuevas precipitaciones.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
En el pronóstico extendido del SMN se detalla que las precipitaciones continuarían el lunes, que llegará con un incremento de la temperatura. La máxima sería de 28 °C, mientras que las condiciones del tiempo seguirán inestables.
Para el martes se espera cielo mayormente nublado, con una máxima de 27 °C, aunque no se anuncian lluvias. El miércoles la máxima rondaría los 28 °C y la jornada podría terminar con algunos chubascos. El jueves la temperatura llegaría a los 30 °C y el viernes bajaría hasta los 26 °C.