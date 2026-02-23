Secciones
SociedadClima y ecología

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

La temperatura mínima fue de 20 °C. La nubosidad irá en aumento. El pronóstico para los próximos días.

ALGO FRESCA. La mañana comenzó con agradable y con vientos suaves desde el sector noroeste. ALGO FRESCA. La mañana comenzó con agradable y con vientos suaves desde el sector noroeste. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 7 Min

Con nubosidad variables y algunas lloviznas vespertinas, la semana comenzará con una jornada agradable, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que para hoy anuncia una máxima de 28 °C en buena parte de la provincia. 

Los vientos suaves desde el sector noroeste configuraron una mañana de lunes algo fresca para la época del año, por lo que no fueron pocos los tucumanos que abrieron la semana con algo de abrigo. La temperatura mínima fue de 20 °C, mientras que la humedad se situó en el 95%. La nubosidad fue de casi un 50%. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que hasta el mediodía el cielo estará mayormente despejado, pero la nubosidad irá en aumento con el paso de las horas. La temperatura rondará los 25 °C para la hora del almuerzo, mientras que la humedad se mantendrá por encima del 75%.

Algunas lloviznas aisladas podrían localizarse sobre el oeste y el sur de la provincia durante un breve lapso de la siesta, al tiempo que la temperatura ascenderá hasta los 28 °C, la máxima anunciada para hoy. La humedad se sostendrá en torno al 70%. 

El cielo promete despejarse entrada la noche y la temperatura descenderá hasta los 23 °C. La humedad trepará de nuevo hasta el 85% y los vientos serán débiles desde el sector norte. No se esperan nuevas precipitaciones.  

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

En el pronóstico extendido del SMN se detalla que las precipitaciones continuarían el lunes, que llegará con un incremento de la temperatura. La máxima sería de 28 °C, mientras que las condiciones del tiempo seguirán inestables.

Para el martes se espera cielo mayormente nublado, con una máxima de 27 °C, aunque no se anuncian lluvias. El miércoles la máxima rondaría los 28 °C y la jornada podría terminar con algunos chubascos. El jueves la temperatura llegaría a los 30 °C y el viernes bajaría hasta los 26 °C.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo
2

Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”
3

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos
4

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena
5

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Los vínculos narcos del caso Lebbos: tres líneas que surgieron y que no fueron investigadas
6

Los vínculos narcos del caso Lebbos: tres líneas que surgieron y que no fueron investigadas

Más Noticias
Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

Caso Érika: habló Gordillo y complicó al “Militar” Sosa

Caso Érika: habló Gordillo y complicó al “Militar” Sosa

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Los vínculos narcos del caso Lebbos: tres líneas que surgieron y que no fueron investigadas

Los vínculos narcos del caso Lebbos: tres líneas que surgieron y que no fueron investigadas

Caso Lebbos: los contactos con los miembros del Clan Acevedo

Caso Lebbos: los contactos con los miembros del Clan Acevedo

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

Comentarios