De Jujuy a París: se conocieron en el carnaval hace 10 años y sellaron una historia de amor

Alicia Ibarra tiene 34 años –al igual que su pareja, Patricio Martino– y lleva no sólo en el alma el espíritu del carnaval. La fiesta de barro y espuma ahora quedó marcada en su historia o, en realidad, viene marcándola desde hace años, porque fue en 2016, en Humahuaca, cuando se dio cuenta de que estaba enamorada de uno de sus amigos mientras se encontraban en el mismo festejo. “Éramos más jóvenes, con esa mezcla de entusiasmo y libertad que te dan los primeros años de amor”, recuerda sobre el momento que los unió. Compartir guitarreadas entre carpas, fogones y el aire libre añadió algo de magia a los días que compartieron. “Uno de esos días caminamos hasta una pequeña montañita y quedamos en silencio mirando el paisaje. Fue de esos momentos en los que sentís que estás exactamente donde querés y debés estar”, dice.