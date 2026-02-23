Secciones
“Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”, señaló Jorge Brito, presidente de Banco Macro

Pidió discutir el ritmo del proceso desinflacionario, aunque reconoció los logros del Gobierno en materia fiscal.

Hace 31 Min

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, advirtió que la actividad privada atraviesa un escenario de “estrangulamiento” y planteó la necesidad de debatir el ritmo del proceso desinflacionario. Si bien reconoció los logros del Gobierno en la reducción de la inflación a través de una política fiscal y monetaria que consideró satisfactoria, sostuvo que el avance en esa dirección presenta riesgos para la economía real y llamó a discutir si conviene mantener esa velocidad o moderarla para evitar mayores perjuicios al sector productivo.

“Comparto la lucha que ha tenido el Gobierno para bajar la inflación con su política fiscal y monetaria, que ha sido satisfactoria. Pero se llega a un punto en el cual hoy hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada. Entonces hay que discutir si se quiere que ese proceso desinflacionario se siga acentuando, con riesgos para la actividad, o ir un poco más lento”, señaló el empresario.

Y añadió: “No digo abandonar la lucha contra la inflación ni salir del superávit fiscal, porque eso sería una locura y siempre hemos valorado esas decisiones del Gobierno. Pero tal vez, en materia monetaria, habría que ser un poco más prudente y mirar más de cerca lo que está pasando en la actividad privada”.

“Venimos de una Argentina con una excepción casi única en el mundo: los bancos no podemos prestar dólares libremente. Pasaron 24 años desde la ley que restringió los préstamos y creemos que, para que el país retome su senda de crecimiento, debería recuperarse el crédito. Hay una gran oportunidad de canalizar los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema. Con tasas atractivas y la posibilidad de prestar en dólares, eso podría crecer”, agregó.

Apertura del crédito

Por otra parte, el banquero aclaró que no están solicitando una apertura total del crédito en dólares, ni consideran recomendable avanzar en ese sentido de manera inmediata. Según recogió La Nación, el titular de Genneia explicó que hay sectores con potencial para financiarse en moneda extranjera a tasas más bajas, lo que representaría un impulso relevante para la actividad económica.

“Dentro del Gobierno hay distintas miradas y serán ellos quienes definan si habilitan esto y cuándo. Nosotros creemos que, aunque sea de manera preventiva y escalonada, sería positivo para la economía. Además, los propios bancos somos quienes administramos los riesgos”, manifestó sobre la idea de ampliar el universo que puede tomar créditos en moneda extranjera.

Sobre la aplicación de la ley de Inocencia Fiscal, Brito aseguró que todavía no se vio un aumento considerable de los flujos: “Puedo hablar por mi banco. Tal vez el Banco Nación ha liderado este proceso y tenga números importantes, pero desconozco los datos del sistema en general”.

