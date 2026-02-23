Secciones
EconomíaNoticias económicas

Melconian le bajó el tono a la reforma laboral: "El éxito será cuando a la gente le alcance la guita"

El consultor relativizó el clima festivo del oficialismo y advirtió sobre la fragilidad del modelo económico actual.

Carlos Melconian. Carlos Melconian.
Hace 2 Hs

Carlos Melconian analizó el impacto de la reforma laboral aprobada recientemente y fue tajante en su análisis. Si bien la consideró un paso necesario, advirtió que no es una "solución mágica" para la economía real. "Cualquiera que crea que con la reforma laboral llegaste a la Luna, se equivoca", afirmó.

El ex presidente del Banco Nación resaltó que la creación de empleo genuino depende exclusivamente de la inversión y la demanda, no solo de un cambio normativo.

Radiografía de la recesión

El economista puso la lupa sobre el superávit comercial que exhibe el Gobierno, al calificarlo como un síntoma de parálisis más que de fortaleza. "El nivel de importaciones de Argentina muestra que te faltan glóbulos rojos; la economía está planchada", aseguró. 

Según su visión, el saldo positivo de la balanza comercial responde a una "catástrofe" en el consumo intermedio del aparato productivo.

El "factor Kicillof" y la dolarización

Melconian también se refirió a la estabilidad del dólar, atribuyéndola a una falta de alternativas políticas de peso más que a una confianza plena en el programa oficial. "Como hoy no hay 'cagazo' a que gane Axel Kicillof, desapareció de escena la dolarización, pero sigue existiendo de forma subterránea", disparó.

Finalmente, el consultor cuestionó la falta de un plan integral de desarrollo y puso la vara muy alta para medir la gestión de Javier Milei. "El éxito se verá cuando se quiebre la estanflación y la gente sienta que le alcanza la guita", dijo

Temas Buenos AiresAxel KicillofBanco Central de la República ArgentinaCarlos MelconianJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carlos Melconian advirtió la llegada de un shock y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

Carlos Melconian advirtió la llegada de un "shock" y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

Melconian hizo un diagnóstico escéptico sobre la reforma laboral: “Sin crecimiento, esto va a la nada”

Melconian hizo un diagnóstico escéptico sobre la reforma laboral: “Sin crecimiento, esto va a la nada”

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

La CGT tildó de entreguista a Jaldo y lanzó una dura advertencia: No tienen que nombrar más a Perón
2

La CGT tildó de "entreguista" a Jaldo y lanzó una dura advertencia: "No tienen que nombrar más a Perón"

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”
3

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”
4

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena
5

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos
6

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

Más Noticias
La CGT tildó de entreguista a Jaldo y lanzó una dura advertencia: No tienen que nombrar más a Perón

La CGT tildó de "entreguista" a Jaldo y lanzó una dura advertencia: "No tienen que nombrar más a Perón"

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

Nueve claves sobre cómo sigue el proceso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

Buscan evitar que la Defensoría del Pueblo sea un “cargo político”

Buscan evitar que la Defensoría del Pueblo sea un “cargo político”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

Comentarios