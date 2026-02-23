Melconian le bajó el tono a la reforma laboral: "El éxito será cuando a la gente le alcance la guita"

Carlos Melconian analizó el impacto de la reforma laboral aprobada recientemente y fue tajante en su análisis. Si bien la consideró un paso necesario, advirtió que no es una "solución mágica" para la economía real. "Cualquiera que crea que con la reforma laboral llegaste a la Luna, se equivoca", afirmó.
El ex presidente del Banco Nación resaltó que la creación de empleo genuino depende exclusivamente de la inversión y la demanda, no solo de un cambio normativo.
Radiografía de la recesión
El economista puso la lupa sobre el superávit comercial que exhibe el Gobierno, al calificarlo como un síntoma de parálisis más que de fortaleza. "El nivel de importaciones de Argentina muestra que te faltan glóbulos rojos; la economía está planchada", aseguró.
Según su visión, el saldo positivo de la balanza comercial responde a una "catástrofe" en el consumo intermedio del aparato productivo.
El "factor Kicillof" y la dolarización
Melconian también se refirió a la estabilidad del dólar, atribuyéndola a una falta de alternativas políticas de peso más que a una confianza plena en el programa oficial. "Como hoy no hay 'cagazo' a que gane Axel Kicillof, desapareció de escena la dolarización, pero sigue existiendo de forma subterránea", disparó.
Finalmente, el consultor cuestionó la falta de un plan integral de desarrollo y puso la vara muy alta para medir la gestión de Javier Milei. "El éxito se verá cuando se quiebre la estanflación y la gente sienta que le alcanza la guita", dijo