Melconian le bajó el tono a la reforma laboral: "El éxito será cuando a la gente le alcance la guita"

El "factor Kicillof" y la dolarización

Melconian también se refirió a la estabilidad del dólar, atribuyéndola a una falta de alternativas políticas de peso más que a una confianza plena en el programa oficial. "Como hoy no hay 'cagazo' a que gane Axel Kicillof, desapareció de escena la dolarización, pero sigue existiendo de forma subterránea", disparó.