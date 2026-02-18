La Reserva de Atlético venció a Sarmiento en Junín y se subió a la cima del Torneo Proyección

El DT puso en cancha a Enrique Maza en el arco; Uriel Funes, Juan Posse, Tomás Jung y Tomás Cortés en la defensa; Mauro Carrizo, Fabricio Velardes y Vallejo en el mediocampo; y Lucas Videla, Ian Machena y Rodrigo Granillo en la delantera. Un 4-3-3, el mismo esquema que el entrenador eligió en las primeras fechas y que Hugo Colace tiene como preferido, una señal de que el club intenta conservar una identidad futbolística coherente en todas sus categorías. Que ambos planteles hayan hecho una pretemporada en modalidad “espejo” fue una primera señal; que se repitan conceptos tácticos en ambos equipos es otra.