La Reserva de Atlético venció a Sarmiento en Junín y se subió a la cima del Torneo Proyección
Con tantos de Germain Vallejo y Ezequiel García, el conjunto de Ramiro González superó 2-1 al "Verde" como visitante. El "Decano" superó una prueba difícil, mantiene su invicto, y ya piensa en Racing, su próximo rival en el Monumental.
La Reserva de Atlético Tucumán continúa su participación en el Torneo Proyección con el pie derecho. Ayer, por la tercera fecha del certamen, venció 2-1 a Sarmiento en un partido muy reñido, ratificó su gran inicio de torneo y se llevó un triunfo valioso de Junín. Germain Vallejo abrió el marcador para el “Decano”, mientras que Ezequiel García aportó el gol de la victoria en el complemento.
El equipo de Ramiro González no pasó por encima a su rival, pero sí superó una importante prueba de fuego. No siempre tuvo el control total, no siempre pudo presionar alto y recuperar rápido, pero sí fue capaz de administrar los tiempos y pegar en los momentos justos. Y eso, a veces, también es jugar bien.
El DT puso en cancha a Enrique Maza en el arco; Uriel Funes, Juan Posse, Tomás Jung y Tomás Cortés en la defensa; Mauro Carrizo, Fabricio Velardes y Vallejo en el mediocampo; y Lucas Videla, Ian Machena y Rodrigo Granillo en la delantera. Un 4-3-3, el mismo esquema que el entrenador eligió en las primeras fechas y que Hugo Colace tiene como preferido, una señal de que el club intenta conservar una identidad futbolística coherente en todas sus categorías. Que ambos planteles hayan hecho una pretemporada en modalidad “espejo” fue una primera señal; que se repitan conceptos tácticos en ambos equipos es otra.
Atlético pegó primero con una gran definición de Vallejo a los 10’, quien parece erigirse como uno de los líderes futbolísticos en el armado de juego. Pero no está solo: consigue buena compañía en Carrizo, Velardes e incluso en Funes y Videla, formando un triángulo interesante por el costado derecho.
Minutos antes del descanso, el “Verde” lo empató de cabeza, pero el “Decano” nunca se fue del partido. En el complemento lo peleó con uñas y dientes, y tuvo su recompensa: una gran maniobra individual de García, quien controló de pecho un centro y definió cruzado de zurda, fue el premio para un equipo que nunca dejó de intentar.
Ahora, el plantel tiene motivos más que justificados para celebrar. Está invicto y puntero con siete puntos tras tres partidos del Torneo Proyección. La próxima fecha buscará ratificar su gran momento cuando reciba a Racing en el Monumental “José Fierro”.