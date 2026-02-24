Avanza el diálogo para atender la crisis de la planta Alpargatas de Aguilares

Alternativas

El vicegobernador aseguró que ya se están analizando posibles herramientas para acompañar a la empresa, y vinculó el encuentro con el que mantuvo días atrás el gobernador Osvaldo Jaldo con representantes de la Unión Industrial. “Surgieron un par de alternativas, que yo personalmente las considero viables, y que vamos a conversarlas con el Poder Ejecutivo. Dentro de ese marco, vamos a tomarnos 30 días más del vencimiento del convenio, de las cláusulas que teníamos, para llevarlo hasta fines de marzo”, precisó.