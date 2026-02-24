Avanza el diálogo para atender la crisis de la planta Alpargatas de Aguilares

El vicegobernador, Miguel Acevedo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, recibieron en la sede del Poder Legislativo a Franco Galli, gerente industrial de la planta de Alpargatas de Aguilares, con el objetivo de analizar soluciones para atender la crisis de la fábrica, vinculada a la baja del consumo interno y que involucra a 906 empleados.
La reunión se configura dentro de un plan de gestiones institucionales del Gobierno provincial para ayudar al entramado productivo tucumano en sus problemas con el consumo, el ingreso de productos importados y el contexto complejo a nivel nacional. “Analizamos la situación de la empresa, que tenía un convenio suscrito con sus empleados y compromisos asumidos hasta fin de mes. En ese marco, la situación no ha variado mucho; tenemos que buscar alternativas para preservar las fuentes de trabajo”, señaló Acevedo.
Alternativas
El vicegobernador aseguró que ya se están analizando posibles herramientas para acompañar a la empresa, y vinculó el encuentro con el que mantuvo días atrás el gobernador Osvaldo Jaldo con representantes de la Unión Industrial. “Surgieron un par de alternativas, que yo personalmente las considero viables, y que vamos a conversarlas con el Poder Ejecutivo. Dentro de ese marco, vamos a tomarnos 30 días más del vencimiento del convenio, de las cláusulas que teníamos, para llevarlo hasta fines de marzo”, precisó.
Además, Acevedo indicó que el Gobierno seguirá revisando la situación de las empresas productivas de Tucumán, en pos de contribuir a su estabilización. “Vamos a ver alternativas que preserven la fuente de trabajo de los tucumanos y tucumanas”, remarcó.
Por su parte, Galli se refirió a la crisis de la planta, potenciada por el elevado nivel de productos acumulados. “Hoy estamos con una situación donde tenemos una reducción horaria, que eso le afecta mucho al operario, pero es un poco para paliar la situación del stock. No queremos llegar a tomar medidas de parar”, indicó.
El gerente señaló que la problemática alcanza a toda la industria del calzado, y agradeció la predisposición del Gobierno. “Estamos tratando de ver qué solución o cómo podemos trabajar en conjunto para mejorar la situación”, aseveró.