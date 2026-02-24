Secciones
EconomíaNoticias económicas

Avanza el diálogo para atender la crisis de la planta Alpargatas de Aguilares
ENCUENTRO. Las autoridades recibieron al gerente industrial de Alpargatas. ENCUENTRO. Las autoridades recibieron al gerente industrial de Alpargatas.
Hace 5 Hs

El vicegobernador, Miguel Acevedo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, recibieron en la sede del Poder Legislativo a Franco Galli, gerente industrial de la planta de Alpargatas de Aguilares, con el objetivo de analizar soluciones para atender la crisis de la fábrica, vinculada a la baja del consumo interno y que involucra a 906 empleados.

La reunión se configura dentro de un plan de gestiones institucionales del Gobierno provincial para ayudar al entramado productivo tucumano en sus problemas con el consumo, el ingreso de productos importados y el contexto complejo a nivel nacional. “Analizamos la situación de la empresa, que tenía un convenio suscrito con sus empleados y compromisos asumidos hasta fin de mes. En ese marco, la situación no ha variado mucho; tenemos que buscar alternativas para preservar las fuentes de trabajo”, señaló Acevedo.

Alternativas

El vicegobernador aseguró que ya se están analizando posibles herramientas para acompañar a la empresa, y vinculó el encuentro con el que mantuvo días atrás el gobernador Osvaldo Jaldo con representantes de la Unión Industrial. “Surgieron un par de alternativas, que yo personalmente las considero viables, y que vamos a conversarlas con el Poder Ejecutivo. Dentro de ese marco, vamos a tomarnos 30 días más del vencimiento del convenio, de las cláusulas que teníamos, para llevarlo hasta fines de marzo”, precisó.

Se incendió un depósito de la planta de Alpargatas en Aguilares

Se incendió un depósito de la planta de Alpargatas en Aguilares

Además, Acevedo indicó que el Gobierno seguirá revisando la situación de las empresas productivas de Tucumán, en pos de contribuir a su estabilización. “Vamos a ver alternativas que preserven la fuente de trabajo de los tucumanos y tucumanas”, remarcó.

Por su parte, Galli se refirió a la crisis de la planta, potenciada por el elevado nivel de productos acumulados. “Hoy estamos con una situación donde tenemos una reducción horaria, que eso le afecta mucho al operario, pero es un poco para paliar la situación del stock. No queremos llegar a tomar medidas de parar”, indicó.

Despedidos de Alpargatas cortan la ruta 38 sobre el río Chico

Despedidos de Alpargatas cortan la ruta 38 sobre el río Chico

El gerente señaló que la problemática alcanza a toda la industria del calzado, y agradeció la predisposición del Gobierno. “Estamos tratando de ver qué solución o cómo podemos trabajar en conjunto para mejorar la situación”, aseveró.

Temas AguilaresOsvaldo JaldoSergio MansillaMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Crisis en el comercio: la FET le apunta a la carga impositiva

Crisis en el comercio: la FET le apunta a la carga impositiva

Cierres de comercios en Tucumán: “No hay crecimiento sin mano de obra”, dijo el presidente de la FET

Cierres de comercios en Tucumán: “No hay crecimiento sin mano de obra”, dijo el presidente de la FET

Lo más popular
El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte
1

El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad
2

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués
3

Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital
4

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina
5

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?
6

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

Más Noticias
El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

El misterio final: tres miradas para entender por qué el ser humano le teme a la muerte

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

Para estudiar desde este año: las nuevas carreras universitarias en Tucumán y en Argentina

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

Del Excel a la ciencia de datos: 71 cursos gratuitos para potenciar tu perfil digital

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

¿Qué hay detrás de la pelea artificial entre Brad Pitt y Tom Cruise?

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

Comentarios