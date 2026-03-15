Si se combina correctamente, el huevo se convierte en un superalimento

En 2025 la cámara que agrupa a los productores avícolas relevó que el consumo del huevo llegó a un récord de 385 unidades por persona. El “Estudio de Consumo de Huevo en Argentina 2025”, confirmó que es el segundo alimento más importante en la dieta nacional quedando únicamente detrás de las carnes rojas.
El huevo es la proteína más completa, saludable, amigable con el medio ambiente, versátil y económica que tiene el consumidor. Hacerlo más valioso desde lo nutricional es posible. La combinación con alimentos específicos generará un boom de bienestar en el cuerpo. Es lo que la ciencia llama sinergia alimentaria que desbloquea nutrientes que de otro modo el cuerpo no aprovecharía igual.
Entre ellos, la combinación con vegetales de hoja verde es recomendable. En su yema el huevo es una fuente de grasas saludables. Muchos vegetales tienen carotenoides (como la luteína y zeaxantina), que son antioxidantes vitales para la vista. Un estudio de la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos) demostró que comer huevos con una ensalada de vegetales crudos aumenta la absorción de esas sustancias entre 3 y 9 veces. Sin la grasa de la yema, el cuerpo simplemente eliminaría gran parte de esos nutrientes.
Con pimiento, tomate, limón, algunos alimentos que contienen vitamina C, funcionarán como un catalizador del hierro, la combinación hará que el ácido ascórbico transforme el hierro del huevo en una forma más soluble y fácil de absorber por el intestino.
La vitamina D permite la entrada del calcio a los huesos, precisamente el huevo es uno de los pocos alimentos naturales que la aporta. Por eso combinar un omelette con un poco de queso o acompañarlo con semillas de sésamo maximiza la salud ósea.
Si hay una creencia popular del huevo es que aporta energía. Más lo hará si se lo mezcla con palta, un alimento que tiene grasas saludables monoinsaturadas y vitamina E que generarán un efecto de absorción de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) concentradas en la yema. El combo estabilizará los niveles de azúcar en sangre, dando energía por mucho más tiempo, clave si lleva una rutina de entrenamiento.
En este sentido, de acuerdo con información de la Escuela de Medicina de Harvard, el arroz es de los “mejores amigos” del huevo. Si la ingesta de ambos es en el desayuno favorece el aumento de masa muscular debido a la combinación de proteínas de alta calidad y carbohidratos complejos que ofrecen estos alimentos. El huevo entrega los aminoácidos esenciales para reparar las fibras musculares, mientras que el arroz repone las reservas de glucógeno que se agotan durante el entrenamiento de fuerza.
Así una de las preparaciones más comunes y económicas en los hogares, adquiere una relevancia altísima y no se reduce a ser una opción rápida: es un protagonista de la nutrición deportiva, una combinación estratégica de nutrientes.