Si se combina correctamente, el huevo se convierte en un superalimento

Entre ellos, la combinación con vegetales de hoja verde es recomendable. En su yema el huevo es una fuente de grasas saludables. Muchos vegetales tienen carotenoides (como la luteína y zeaxantina), que son antioxidantes vitales para la vista. Un estudio de la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos) demostró que comer huevos con una ensalada de vegetales crudos aumenta la absorción de esas sustancias entre 3 y 9 veces. Sin la grasa de la yema, el cuerpo simplemente eliminaría gran parte de esos nutrientes.