Secciones
Mundo

Nueva York: una explosión en una iglesia dejó cinco heridos y generó conmoción

La iglesia sufrió daños catastróficos.

Nueva York: una explosión en una iglesia dejó cinco heridos y generó conmoción
Hace 36 Min

Una fuerte explosión destruyó este martes una iglesia en el norte del estado de Nueva York, y dejó cinco personas heridas, entre ellas el pastor y varios bomberos que acudieron tras un reporte de olor a gas en el edificio, informaron las autoridades.

La Policía Estatal de Nueva York investigaba la explosión, que lanzó densas columnas de humo negro al aire alrededor de las 10:30 de la mañana en la iglesia Abundant Life Church, en Boonville.

Según los agentes, la iglesia, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de la ciudad de Syracuse, presuntamente se calentaba con cilindros de propano.

Cinco personas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento. Dos figuraban en estado crítico, incluido un bombero que acudió al lugar. Las otras tres personas recibían atención por lesiones que no amenazaban sus vidas, según la policía.

La policía indicó que no había indicios iniciales de actividad delictiva relacionada con la explosión, que lanzó densas columnas de humo negro al aire y dañó gravemente la iglesia.

Los bomberos locales fueron enviados al lugar, y cuatro personas se encontraban en el sótano cuando se encendió el horno, lo que provocó una explosión. De acuerdo con una investigación preliminar, un bombero que estaba en el primer piso e intentaba ventilar el edificio fue lanzado contra una pared por la detonación.

El pastor Brandon Pitts, de 43 años, y cuatro integrantes del Departamento de Bomberos de Boonville, de entre 43 y 71 años, fueron trasladados a hospitales de la zona con lesiones. La policía indicó que los cinco figuraban en estado crítico pero estable.

“Nuestros pensamientos están especialmente con los bomberos de Boonville y los miembros de la iglesia que resultaron heridos. Elogio la valentía y el profesionalismo de nuestros servicios de emergencia, que acudieron rápidamente hacia el peligro para proteger a los demás”, dijo en un comunicado preparado el ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente.

La policía señaló que, inicialmente, no había indicios de actividad delictiva relacionada con la explosión.

La iglesia sufrió daños catastróficos.

Temas Nueva York
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo
4

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”
5

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Comentarios