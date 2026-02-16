Catalán le respondió a Yedlin: “hicieron de la política un negocio y dejaron un país devastado”

Luego de que el diputado nacional Pablo Yedlin respondiera en redes sociales a declaraciones previas de Lisandro Catalán, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán salió al cruce con un mensaje contundente y sin concesiones.
“Pablo, durante años hicieron de la política un negocio y dejaron un país devastado”, afirmó Catalán, en una respuesta directa al legislador, a quien ubicó como parte de “los mismos 40 años que gobernaron la provincia mientras las escuelas se caen a pedazos, sin vidrios, sin calefacción, suspendiendo clases cada vez que baja la temperatura”.
El dirigente libertario cuestionó lo que definió como “la herencia que hoy pretenden defender” y apuntó contra lo que considera una contradicción discursiva del espacio opositor. “Hablan de ética los que administraron la decadencia. Hablan de justicia social los que multiplicaron la pobreza”, sostuvo.
En esa línea, Catalán remarcó que “no nos van a correr con discursos morales quienes fueron responsables del fracaso” y reivindicó el rumbo político y económico impulsado por el presidente Javier Milei. “El rumbo que nos marcó el presidente fue claro: orden, responsabilidad y fin de los privilegios”, expresó.
Además, afirmó que el espacio que conduce en Tucumán llegó “a terminar con el saqueo, con la impunidad y con la hipocresía”, y planteó una diferenciación tajante con el oficialismo provincial: “La diferencia es clara: ustedes representan el sistema que fracasó, nosotros representamos el cambio que avanza”.
Finalmente, Catalán aseguró que percibe un cambio de ánimo en la sociedad tucumana. “Los tucumanos se están dando cuenta. Lo vemos en cada barrio, en cada recorrido, en cada charla cara a cara. Hay un despertar en la provincia y esa conciencia se va a ver reflejada en las urnas”, concluyó.