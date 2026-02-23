Tucumán Central ya conoce su grupo y sus rivales para el Torneo Federal A 2026

El Consejo Federal oficializó este lunes por la tarde la conformación de las zonas para la temporada 2026 del Torneo Federal A, que marcará una nueva etapa para Tucumán Central tras su reciente ascenso. La distribución será elevada para su aprobación en la reunión que los clubes mantendrán el viernes 27 de febrero, desde las 13, en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.
Durante ese encuentro también se realizará el sorteo del fixture, se pondrá a consideración el formato de competencia y quedará ratificada la fecha de inicio, prevista inicialmente para el domingo 22 de marzo.
Tucumán Central formará parte de la Zona 2, donde enfrentará a Juventud Antoniana de Salta, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Puerto Vilelas de Chaco, Sarmiento de La Banda, Bartolomé Mitre de Posadas y Boca Unidos de Corrientes. Será una zona con fuerte presencia de equipos del norte y del litoral, con largos traslados y escenarios exigentes.
Por su parte, la Zona 1 estará integrada por El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo AC, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.
En la Zona 3 competirán Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán LH, A.C. San Martín, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.
La Zona 4, en tanto, estará conformada por Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.
Con este panorama definido, Tucumán Central ya puede empezar a proyectar su recorrido en el certamen, mientras espera conocer el calendario que marcará su debut en una temporada histórica para el club.