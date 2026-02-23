Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central ya conoce su grupo y sus rivales para el Torneo Federal A 2026

El equipo tucumano integrará la Zona 2 junto a clubes del NOA, NEA y Litoral, a la espera del sorteo del fixture y la confirmación del formato del certamen.

SALTO DE CATEGORÍA. Tucumán Central afrontará el Federal A tras conseguir el ascenso y se prepara para competir por primera vez en la tercera división del fútbol argentino. SALTO DE CATEGORÍA. Tucumán Central afrontará el Federal A tras conseguir el ascenso y se prepara para competir por primera vez en la tercera división del fútbol argentino.
Hace 43 Min

El Consejo Federal oficializó este lunes por la tarde la conformación de las zonas para la temporada 2026 del Torneo Federal A, que marcará una nueva etapa para Tucumán Central tras su reciente ascenso. La distribución será elevada para su aprobación en la reunión que los clubes mantendrán el viernes 27 de febrero, desde las 13, en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.

Durante ese encuentro también se realizará el sorteo del fixture, se pondrá a consideración el formato de competencia y quedará ratificada la fecha de inicio, prevista inicialmente para el domingo 22 de marzo.

Tucumán Central formará parte de la Zona 2, donde enfrentará a Juventud Antoniana de Salta, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Puerto Vilelas de Chaco, Sarmiento de La Banda, Bartolomé Mitre de Posadas y Boca Unidos de Corrientes. Será una zona con fuerte presencia de equipos del norte y del litoral, con largos traslados y escenarios exigentes.

Por su parte, la Zona 1 estará integrada por El Linqueño, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Independiente, Douglas Haig, Escobar FC, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Sportivo AC, 9 de Julio y Sportivo Belgrano.

En la Zona 3 competirán Cipolletti, Deportivo Rincón, Huracán LH, A.C. San Martín, FADEP, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino.

La Zona 4, en tanto, estará conformada por Germinal, Guillermo Brown, Sol de Mayo, Olimpo, Villa Mitre, Santamarina, Círculo Deportivo, Alvarado y Kimberley.

Con este panorama definido, Tucumán Central ya puede empezar a proyectar su recorrido en el certamen, mientras espera conocer el calendario que marcará su debut en una temporada histórica para el club.

Temas TucumánClub Tucumán CentralTorneo Federal AWalter Arrieta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El uno por uno de San Martín frente a Patronato

El uno por uno de San Martín frente a Patronato

River venció sobre el final a Bolivar en su debut por Copa Argentina

River venció sobre el final a Bolivar en su debut por Copa Argentina

Sin Cuti Romero, Tottenham fue un colador y Arsenal se adueñó del clásico londinense

Sin "Cuti" Romero, Tottenham fue un colador y Arsenal se adueñó del clásico londinense

Drama en el San Siro: Loftus-Cheek terminó hospitalizado tras un choque que paralizó el Milan-Parma

Drama en el San Siro: Loftus-Cheek terminó hospitalizado tras un choque que paralizó el Milan-Parma

Marcelo Gallardo, desbordado por la crisis futbolística de River: gestos de frustración y silencio tras la derrota ante Vélez

Marcelo Gallardo, desbordado por la crisis futbolística de River: gestos de frustración y silencio tras la derrota ante Vélez

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
2

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
3

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado
4

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
5

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
6

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Más Noticias
Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Cómo es el estado de salud del bebé que fue encontrado en la ruta 302

Cómo es el estado de salud del bebé que fue encontrado en la ruta 302

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Comentarios