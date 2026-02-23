Tucumán Central ya conoce su grupo y sus rivales para el Torneo Federal A 2026

El Consejo Federal oficializó este lunes por la tarde la conformación de las zonas para la temporada 2026 del Torneo Federal A, que marcará una nueva etapa para Tucumán Central tras su reciente ascenso. La distribución será elevada para su aprobación en la reunión que los clubes mantendrán el viernes 27 de febrero, desde las 13, en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino.