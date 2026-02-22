Sin "Cuti" Romero, Tottenham fue un colador y Arsenal se adueñó del clásico londinense
El defensor cordobés, ausente por suspensión, vio desde afuera cómo la última línea de los "Spurs" se desmoronaba ante la contundencia de los "Gunners". Con un 4-1 lapidario, el equipo de Mikel Arteta estiró su ventaja en la cima de la Premier League y dejó al equipo blanco al borde de la zona de descenso.
La ausencia de Cristian "Cuti" Romero se siente en Londres casi tanto como el frío británico. Sin su referente y capitán, el Tottenham fue una sombra en el clásico del norte de la capital y terminó siendo arrollado por un Arsenal que no perdonó las licencias de una zaga improvisada. El central de la Selección, que debe cumplir sanción hasta mediados de marzo tras haber recibido su segunda roja directa en lo que va de la actual Premier League, dejó un hueco imposible de llenar para el debutante DT Igor Tudor, quien sufrió en carne propia la vulnerabilidad de un equipo que suma once bajas por lesión y hoy camina por la cornisa de la zona baja de la tabla.
El Arsenal aprovechó el desconcierto defensivo del local desde la primera media hora, cuando Eberechi Eze rompió el cero con un remate letal. Sin embargo, un error grosero de Declan Rice en la salida permitió que Randal Kolo Muani empatara transitoriamente, devolviéndole algo de alma a un estadio que rugía ante la posibilidad de la épica. Pero esa ilusión fue un espejismo: apenas iniciado el complemento, el sueco Viktor Gyökeres sacó provecho de la pasividad de los centrales del equipo blanco para poner el 2-1 y desatar un vendaval rojo que el Tottenham nunca supo cómo frenar.
La jerarquía del líder se impuso con naturalidad en el tramo final. Eze volvió a facturar tras un rebote para sentenciar el pleito y, ya en tiempo de descuento, Gyökeres cerró su doblete personal para el 4-1 definitivo. Con este resultado, Arsenal se alejó en la punta con 61 unidades, obligando al Manchester City a no fallar en su persecución. Del otro lado, la realidad es alarmante: el Tottenham quedó en la decimosexta posición, apenas cuatro puntos por encima del descenso, rezando para que el calendario avance rápido y el "Cuti" pueda volver a poner orden en una defensa que hoy parece no tener brújula.