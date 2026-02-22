Sin "Cuti" Romero, Tottenham fue un colador y Arsenal se adueñó del clásico londinense

La ausencia de Cristian "Cuti" Romero se siente en Londres casi tanto como el frío británico. Sin su referente y capitán, el Tottenham fue una sombra en el clásico del norte de la capital y terminó siendo arrollado por un Arsenal que no perdonó las licencias de una zaga improvisada. El central de la Selección, que debe cumplir sanción hasta mediados de marzo tras haber recibido su segunda roja directa en lo que va de la actual Premier League, dejó un hueco imposible de llenar para el debutante DT Igor Tudor, quien sufrió en carne propia la vulnerabilidad de un equipo que suma once bajas por lesión y hoy camina por la cornisa de la zona baja de la tabla.