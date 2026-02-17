River venció sobre el final a Bolivar en su debut por Copa Argentina

La jerarquía de Quintero para el desahogo

Cuando el partido parecía estancarse en un empate peligroso, la frescura llegó desde los cambios de Gallardo. A pocos minutos del final, una infracción ingenua de Ezequiel Navarro dentro del área sobre el ingresado Joaquín Freitas le otorgó a River la llave del triunfo. Juan Fernando Quintero, con la autoridad que lo caracteriza, ejecutó el penal con precisión quirúrgica para sentenciar el 1-0 definitivo. Fue un grito de desahogo que se sintió tanto en las tribunas de San Luis como en el vestuario, que necesitaba recuperar la senda de la victoria.