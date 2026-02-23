Bajo la atenta mirada de Walter Arrieta, Tucumán Central comenzó su preparación para el inicio del Federal A

Durante la práctica estuvieron presentes, entre otros, el defensor Nahuel Duarte y el volante Lucas Sánchez. También se informó que la idea es avanzar esta semana con la regularización de los contratos, para comenzar el lunes 2 de marzo con la planificación completa, que incluirá entrenamientos en doble turno. En paralelo, se estima la llegada de alrededor de 10 refuerzos para reforzar el plantel.