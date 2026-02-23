Bajo la atenta mirada de Walter Arrieta, Tucumán Central comenzó su preparación para el inicio del Federal A

Tucumán Central volvió a los entrenamientos y puso en marcha una nueva etapa con la mirada puesta en el Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino. La jornada comenzó con una charla de casi 40 minutos en el campo de juego encabezada por el entrenador Walter Arrieta, quien felicitó al plantel por el logro conseguido, pero también dejó en claro que el nuevo desafío demandará mayor exigencia.
El técnico fue directo en su mensaje y estableció pautas que marcarán el rumbo del equipo, con especial énfasis en la disciplina y la puntualidad. La intención del cuerpo técnico es trabajar con un grupo de aproximadamente 34 futbolistas. Aquellos que no integren las convocatorias para el torneo federal tendrán actividad en la Liga local, con el objetivo de sostener el ritmo competitivo.
Durante la práctica estuvieron presentes, entre otros, el defensor Nahuel Duarte y el volante Lucas Sánchez. También se informó que la idea es avanzar esta semana con la regularización de los contratos, para comenzar el lunes 2 de marzo con la planificación completa, que incluirá entrenamientos en doble turno. En paralelo, se estima la llegada de alrededor de 10 refuerzos para reforzar el plantel.
Tras la charla inicial, la preparación continuó con trabajos físicos coordinados por Paulina Gómez Nacul, quien dividió al grupo en tres bloques. Víctor Castaño, que se recupera de una lesión en los meniscos, y Patricio Krupoviesa, con una molestia, realizaron tareas diferenciadas desde el banco de relevos, mientras que los arqueros trabajaron en uno de los arcos.
Luego, bajo las indicaciones de Sebastián del Carril, se dispuso una rutina con estaciones montadas sobre el césped, con pesas, cajones y pelota. Posteriormente, el plantel volvió a dividirse: un grupo continuó con ejercicios físicos y el otro realizó fútbol reducido.
Desde temprano, el cuerpo técnico ya trabajaba en la planificación para organizar los próximos pasos. El "Rojo" de Villa Alem inició así su preparación con el foco puesto en el 22 de marzo, fecha señalada para el comienzo del certamen. En los próximos días se conocerá el fixture para la primera parte del torneo, que tendrá 16 fechas.