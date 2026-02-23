La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país bajo fianza

Sin embargo, el magistrado dejó en claro que la autorización no es un cheque en blanco. Para garantizar que Tapia no eluda el proceso judicial que lo tiene en la mira, se le fijó una caución de $5.000.000. Además, el dirigente debió firmar un acta comprometiéndose a regresar en la fecha estipulada e informar detalladamente sus lugares de alojamiento (un hotel cuatro estrellas en Colombia y uno de tres en Brasil). A su regreso, tendrá un plazo máximo de 48 horas para acreditar su ingreso al país mediante el sistema informático judicial LEX100. En caso de incumplir cualquiera de estas pautas, el juez ordenará su inmediata captura, lo declarará en rebeldía y ejecutará la fianza.