La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país bajo fianza
En medio del escándalo por una presunta evasión millonaria, el presidente de AFA recibió el aval judicial para cumplir compromisos internacionales. El permiso exige un estricto protocolo de regreso bajo amenaza de captura inmediata.
En medio del torbellino judicial que sacude las oficinas de la calle Viamonte, Claudio "Chiqui" Tapia logró un respiro temporal, aunque con condiciones sumamente estrictas. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien se encuentra impedido de salir del país en el marco de una causa por presunta evasión impositiva multimillonaria, fue autorizado por la Justicia para viajar al exterior por compromisos oficiales.
El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, Diego Amarante, le concedió un permiso de salida que rige desde hoy, 23 de febrero, hasta el próximo sábado 28. En ese lapso, el mandamás del fútbol argentino participará de un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y, posteriormente, asistirá a una reunión del Consejo de la Conmebol en Río de Janeiro.
Sin embargo, el magistrado dejó en claro que la autorización no es un cheque en blanco. Para garantizar que Tapia no eluda el proceso judicial que lo tiene en la mira, se le fijó una caución de $5.000.000. Además, el dirigente debió firmar un acta comprometiéndose a regresar en la fecha estipulada e informar detalladamente sus lugares de alojamiento (un hotel cuatro estrellas en Colombia y uno de tres en Brasil). A su regreso, tendrá un plazo máximo de 48 horas para acreditar su ingreso al país mediante el sistema informático judicial LEX100. En caso de incumplir cualquiera de estas pautas, el juez ordenará su inmediata captura, lo declarará en rebeldía y ejecutará la fianza.
El origen de un escándalo de proporciones
La causa que acorrala a la cúpula directiva de la AFA se originó el 12 de diciembre del año pasado, a raíz de una contundente denuncia de ARCA (el ex AFIP). Los abogados del ente recaudador, Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal, documentaron una omisión sistemática en el pago de tributos correspondientes a la seguridad social, retenciones de IVA e Impuesto a las Ganancias.
Según el expediente, las maniobras ilícitas se ejecutaron entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, generando un desfalco fiscal que supera los $19.350.000.000. La querella no dudó en encuadrar estos hechos bajo el Régimen Penal Tributario, basándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que el delito se consuma apenas 30 días después del vencimiento legal para depositar esos fondos de terceros.
Cuentas abultadas y el "modus operandi" interno
Lo que más llamó la atención de los investigadores es que la AFA no sufría de asfixia financiera. Por el contrario, el análisis contable demostró que la entidad percibió ingresos astronómicos: más de $45.000 millones solo en diciembre de 2024 y la friolera de $453.449 millones a lo largo de 2025. Durante ese mismo período de supuesta "cesación de pagos" al fisco, la dirigencia constituyó múltiples plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
"Contaban con la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales. La falta de pago durante 19 meses evidencia una acción coordinada de las autoridades", concluyó la querella, desestimando de cuajo la excusa de un simple "error administrativo".
Para entender cómo funcionaba la maquinaria interna, las declaraciones testimoniales brindadas el pasado 10 de febrero fueron clave. Empleadas del área de Administración y Control revelaron que, si bien ellas reportaban los vencimientos impositivos, los pagos estaban congelados a la espera de una orden verbal o telefónica directa de Pablo Toviggino, el poderoso tesorero de la institución. Toviggino fue señalado como el responsable único del control económico, mientras que Tapia quedó expuesto como el administrador general de la clave fiscal.
Un inminente desfile por Tribunales
Aunque la defensa de Tapia intentó frenar la investigación a fines de enero, solicitando la nulidad del proceso bajo el argumento de que las deudas no eran exigibles debido a una moratoria para entidades sin fines de lucro, el juez Amarante rechazó el pedido. El magistrado respaldó la postura de ARCA y de la fiscalía, sosteniendo que el delito de evasión ya estaba plenamente configurado. Ahora, la pelota está en la cancha de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que deberá resolver la apelación de los abogados de la AFA.
Mientras tanto, el reloj judicial no se detiene. El cronograma de audiencias indagatorias está a la vuelta de la esquina: la ronda comenzará el próximo jueves 5 de marzo con la declaración de Claudio Tapia; un día después será el turno de Pablo Toviggino y Gustavo Lorenzo; y el lunes 9 comparecerán Víctor Blanco y Cristian Malaspina.