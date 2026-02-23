Salario de febrero: de cuánto será el salario básico de mozos y cafeteros este mes

La Unión Hoteles, Confiterías, Bares, Cafés, Restaurantes y Afines de Tucumán (UHGT) estableció sus últimas paritarias en noviembre del año pasado. Desde entonces, los trabajadores de la gastronomía y hotelería no tuvieron actualizaciones en sus salarios básicos. Aunque se otorgaron bonos no remunerativos durante noviembre y diciembre, estos montos no se repetirán en la proximidad y se espera la nueva convocatoria a paritarias.
Por otra parte, el propio acuerdo fue validado hasta el 31 de mayo de 2026, lo que indica que recién a fines del quinto mes del año o a partir de junio habrá un nuevo encuentro. En esas paritarias se definirían los montos básicos para los trabajadores del sector.
Como parte del acuerdo firmado, las partes participantes se comprometieron a “mantener la paz social en el tiempo de vigencia del acuerdo, a evitar acciones de protesta y/o conflicto” y buscar una conciliación ante el posible surgimiento de desacuerdos, según lo estipulado en la convención colectiva de trabajo 758/19.
Cuánto cobrarán mozos y cafeteros en febrero de 2026
Los establecimientos gastronómicos y hoteleros se dividen en categorías –de la I a la V– según sus instalaciones y servicios. El último salario fijado fue el de enero, por lo que en febrero se respetarán los últimos montos acordados. Además, cada trabajador cobrará según su nivel profesional y, mientras más alta sea la categoría del establecimiento al que pertenece, mayor será la remuneración.
Nivel profesional 1. Incluye peón de cocina, frutero-gambucero, transporte, toiletero, guardarropas, encargado de toilette, cadete de portería, portero de servicio, ascensorista de servicio, ayudante de obreros oficiales, corredores y comisionistas, lavacopas y peones en general. El salario básico en febrero será de $856.761.
Nivel profesional 2. Incluye montaplatos de cocina, ascensorista, bagagista, sereno de vigilancia, mensajero, auxiliar de inventario y depósito, auxiliar administrativo, auxiliar de recepción, auxiliar recibidor de mercadería, control de ventas o compras, cadete de portería, medio oficial de obra de oficios varios, foguista, encerador de pisos, mozo de mostrador, engrasador, centrifugador, estufera, jardinera, cobrador y bandejero. El salario básico en febrero será de $906.446.
Nivel profesional 3. Incluye ayudante panadero, ayudante de cocina, capataz de peones, gambucero, comis de vinos, comis de comedor de niños, empleado administrativo, recibidor de mercadería, planchadora, lencera, lavandera, capataz, peones generales, comis de piso y mozo de personal. El salario básico en febrero será de $950.751.
Nivel profesional 4. Incluye medio oficial panadero, comis de suite, mucama, valet, portero, telefonista, encargado de inventario y depósito, oficial de oficios varios, chofer y/o garajista, bodeguero, capataz, administrador de comedor, coctelero, ayudante de barman, planchadora a mano, sandwichero y cafetero. El salario básico de febrero será de $1.001.557.
Nivel profesional 5. Incluye comis de cocina, oficial panadero, jefe de telefonistas, cajero de administración, ayudante de contador, adicionista, cuentacorrentista, fichero, cajero comedor restaurante, encargado sin personal a su cargo, capataz, encargado de sección, oficial pintor y/o empapelador, oficial albañil, oficial carpintero, jefe lencera, bañero, minutero. El salario básico de febrero será de $1.047.468.
Nivel profesional 6. Incluye jefe de partida, maitre, mozo, mozo de vinos, maitre comedor de niños, chef de familia, gobernanta, conserje, recepcionista, primer cajero administrativo, empleado principal de administración, jefe de compras, masajista, barman, mozo comedor de niños, maitre de piso, mozo de piso, fiambrero, maestro heladero fabricante, parrillero, cocinero y maestro de pala para pizzero. El salario básico de febrero será de $1.117.593.
Nivel profesional 7. Incluye jefe brigadista, maitre principal, gobernanta principal, jefe de conserjería, jefe de recepción y jefe técnico especial de oficio. Los establecimientos que cuentan con estos empleados son los de categoría III, IV y V. El salario básico desde la categoría III es de $1.330.605 para febrero.