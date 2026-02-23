Salario de febrero: de cuánto será el salario básico de mozos y cafeteros este mes

Cuánto cobrarán mozos y cafeteros en febrero de 2026

Los establecimientos gastronómicos y hoteleros se dividen en categorías –de la I a la V– según sus instalaciones y servicios. El último salario fijado fue el de enero, por lo que en febrero se respetarán los últimos montos acordados. Además, cada trabajador cobrará según su nivel profesional y, mientras más alta sea la categoría del establecimiento al que pertenece, mayor será la remuneración.