Quién es Anthony Gordon, el delantero de Newcastle que deslumbró en la Champions League con cuatro goles en 43 minutos

El atacante abrió el marcador a los tres minutos con una definición cruzada y luego amplió su cuenta con un penal. Poco después, aprovechó un error defensivo para completar el hat-trick y cerró su póker con otro remate desde los doce pasos. La ráfaga ofensiva lo convirtió en el protagonista absoluto del encuentro y lo colocó en una lista muy reducida de futbolistas que lograron cuatro goles en un primer tiempo en la historia del torneo.