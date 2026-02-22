Seis hombres fueron interceptados cuando intentaban cruzar 150 kilos de hojas de coca por un paso no habilitado

Seis hombres fueron demorados este domingo cuando intentaban trasladar 150 kilos de hojas de coca en una zona de difícil acceso, en el marco del Operativo Lapacho.
El procedimiento fue realizado de manera conjunta por efectivos de los puestos fronterizos de Colalao del Valle y Cabo Vallejo, junto a personal de la Dirección de Operaciones Especiales de Rescate (D.O.E.R.).
Según informaron fuentes oficiales, los uniformados realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones del río Santa María, con el objetivo de evitar el uso de caminos alternativos para el cruce de mercadería sin declarar. En ese contexto, interceptaron una camioneta Ford Ranger que acababa de atravesar el río.
Al identificar a los ocupantes —seis hombres de entre 17 y 29 años— y revisar la carga, los efectivos encontraron 150 kilos de hojas de coca en estado natural, fraccionadas en aproximadamente 100 paquetes.
El vehículo y la mercadería fueron trasladados al destacamento ubicado en el kilómetro 4.308 de la Ruta Nacional 40, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.
Por tratarse de una presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, tomó intervención el Juzgado Federal competente junto con la Dirección General de Aduanas, que dispusieron el decomiso inmediato de la carga y del rodado. Los involucrados quedaron demorados para averiguación de antecedentes.