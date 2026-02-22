Secciones
Seguridad

Seis hombres fueron interceptados cuando intentaban cruzar 150 kilos de hojas de coca por un paso no habilitado

El vehículo y la mercadería fueron trasladados al destacamento ubicado en el kilómetro 4.308 de la Ruta Nacional 40, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Seis hombres fueron interceptados cuando intentaban cruzar 150 kilos de hojas de coca por un paso no habilitado
Hace 5 Min

Seis hombres fueron demorados este domingo cuando intentaban trasladar 150 kilos de hojas de coca en una zona de difícil acceso, en el marco del Operativo Lapacho.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por efectivos de los puestos fronterizos de Colalao del Valle y Cabo Vallejo, junto a personal de la Dirección de Operaciones Especiales de Rescate (D.O.E.R.).

Según informaron fuentes oficiales, los uniformados realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones del río Santa María, con el objetivo de evitar el uso de caminos alternativos para el cruce de mercadería sin declarar. En ese contexto, interceptaron una camioneta Ford Ranger que acababa de atravesar el río.

Al identificar a los ocupantes —seis hombres de entre 17 y 29 años— y revisar la carga, los efectivos encontraron 150 kilos de hojas de coca en estado natural, fraccionadas en aproximadamente 100 paquetes.

El vehículo y la mercadería fueron trasladados al destacamento ubicado en el kilómetro 4.308 de la Ruta Nacional 40, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Por tratarse de una presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, tomó intervención el Juzgado Federal competente junto con la Dirección General de Aduanas, que dispusieron el decomiso inmediato de la carga y del rodado. Los involucrados quedaron demorados para averiguación de antecedentes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
3

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
4

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso
5

El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle
6

Entre cerros y pircas, la receta jesuita del queso perdura en una estancia de Tafí del Valle

Más Noticias
Encontraron con vida a Luis Bueso, el comerciante desaparecido en Famaillá

Encontraron con vida a Luis Bueso, el comerciante desaparecido en Famaillá

El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso

El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

Drogada y sin documentos: un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro

Femicidio en Santiago del Estero: confirman que Thania Santillán recibió dos tiros tras pedir auxilio

Femicidio en Santiago del Estero: confirman que Thania Santillán recibió dos tiros tras pedir auxilio

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Más que un fenómeno viral: el mono Punch y cómo una empresa cambió su destino

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Comentarios