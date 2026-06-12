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El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

El mediocampista surcoreano mostró toda su jerarquía dentro del área y definió con categoría para marcar el 1-1.

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur
Hace 1 Hs

La reacción de Corea del Sur no tardó en llegar. Después de sufrir el impacto del gol de República Checa, el seleccionado asiático mantuvo la calma y continuó apostando por el juego asociado que había mostrado desde el comienzo del encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo entendió que el resultado no reflejaba lo ocurrido en el campo. Con más posesión y presencia ofensiva, siguió buscando espacios ante una defensa checa que comenzó a retroceder para proteger la ventaja conseguida minutos antes.

La igualdad apareció gracias al talento individual de Hwang In-beom, uno de los futbolistas más influyentes del conjunto surcoreano. 

Un golazo que se hizo viral en las redes sociales

Tras recibir dentro del área, el volante realizó un amague que dejó fuera de acción al arquero Matěj Kovář y definió con enorme tranquilidad para establecer el 1-1. La calidad técnica de la maniobra convirtió la jugada en una de las imágenes más destacadas de la jornada mundialista.

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