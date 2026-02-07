Washington impone nuevas sanciones petroleras a Irán

WASHINGTON, Estados Unidos.- Estados Unidos anunció nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán, momentos después de que ambos países concluyeran una ronda de diálogo en Omán. Estas medidas apuntan a 15 entidades, 2 personas y 14 buques de la “flota fantasma” vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes, incluidos barcos con bandera de Turquía, India y los Emiratos Árabes Unidos, informó el Departamento de Estado en un comunicado. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que Irán utiliza los ingresos del petróleo para “financiar actividades desestabilizadoras en el mundo e intensificar su represión dentro de Irán”. El presidente Donald Trump está “comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de la administración”, agregó.