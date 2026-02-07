Washington impone nuevas sanciones petroleras a Irán

WASHINGTON, Estados Unidos.- Estados Unidos anunció nuevas sanciones para frenar las exportaciones petroleras de Irán, momentos después de que ambos países concluyeran una ronda de diálogo en Omán. Estas medidas apuntan a 15 entidades, 2 personas y 14 buques de la “flota fantasma” vinculados al comercio de petróleo y productos petrolíferos iraníes, incluidos barcos con bandera de Turquía, India y los Emiratos Árabes Unidos, informó el Departamento de Estado en un comunicado. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que Irán utiliza los ingresos del petróleo para “financiar actividades desestabilizadoras en el mundo e intensificar su represión dentro de Irán”. El presidente Donald Trump está “comprometido a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de la administración”, agregó.
Desde el primer gobierno de Trump (2017-2021), Estados Unidos ha impuesto sanciones para obligar a otros países a dejar de comprar petróleo iraní.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, se reunió ayer con enviados de Trump en Omán para discutir sobre el programa nuclear de Teherán. Araqchi dijo que el encuentro se había desarrollo en un “ambiente positivo” y que las negociaciones para evitar una escalada militar continuarán.
Primer encuentro
Los diálogos en la capital, Mascate, son el primer encuentro entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas.
Irán ha insistido en que las conversaciones se limiten a su programa nuclear, con el fin de obtener el levantamiento de las sanciones que pesan hace años sobre su economía. Pero Estados Unidos quiere hablar también de su programa de misiles balísticos, y del apoyo de Teherán a facciones armadas rivales de Israel en Oriente Medio. Para mantener la presión, Estados Unidos tiene en el Golfo una decena de buques de guerra y un portaviones. “Intercambiamos nuestros puntos de vista”, dijo a la televisión estatal iraní al término de negociaciones indirectas con el enviado de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.