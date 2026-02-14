Secciones
El Pentágono envía portaviones y eleva la amenaza contra Irán

El presidente estadounidense dijo que habrá consecuencias “traumáticas” si no llegan a un acuerdo con el régimen de los ayatollahs para poner un freno a la represión a las protestas.

EN VIAJE. El USS Gerald Ford, que estaba frente a la costa de Venezuela, fue trasladado a Medio Oriente
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un segundo portaaviones estadounidense partirá a Medio Oriente, declaró el presidente estadounidense Donald Trump, después de haber amenazado a Irán con consecuencias “traumatizantes” si fracasaban las negociaciones entre ambos países para una solución diplomática a sus tensiones.

Al mismo tiempo, Reza Pahlavi, hijo exiliado del último shá de Irán, llamó al pueblo iraní a nuevas acciones de protesta, en paralelo con concentraciones previstas para hoy en el extranjero. Una ola de manifestaciones en enero en Irán fue duramente reprimida por las autoridades.

Trump había incrementado la amenaza militar contra la república islámica tras la respuesta de las fuerzas de seguridad en Teherán a las protestas, que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos.

Luego, siguió presionando a Teherán para alcanzar un acuerdo, en particular sobre el programa nuclear iraní. Ambos países reanudaron sus diálogos el 6 de febrero en Omán, pero su continuación sigue siendo incierta.

“Hay que alcanzar un acuerdo, de lo contrario será muy traumatizante” para Irán, advirtió Trump, el jueves. Ayer, al ser consultado sobre informes de prensa sobre el traslado del portaviones USS Gerald Ford del Caribe a Medio Oriente, Trump respondió: “Partirá muy pronto. En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos”.

El USS Gerald Ford es el mismo portaviones que Estados Unidos desplegó en el Caribe para la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela.

Washington impone nuevas sanciones petroleras a Irán

Washington impone nuevas sanciones petroleras a Irán

A falta de un acuerdo con Teherán, Trump dijo el jueves que pasaría a la “fase dos”, que sería “muy dura” para los iraníes. Recordó también el bombardeo por parte de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes durante una guerra de 12 días desencadenada por Israel en junio pasado. El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln permanece en la región del Golfo desde enero.

La naturaleza de los objetivos que Washington podría atacar en caso de una intervención no está clara, como tampoco las intenciones de Estados Unidos respecto a los dirigentes iraníes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que expresó a Trump su “escepticismo sobre la calidad de cualquier acuerdo con Irán”.

Netanyahu, que se reunió el miércoles en Washington con Trump, agregó que todo pacto también debía considerar los misiles balísticos iraníes y su apoyo a grupos armados en la región, como el movimiento islamista palestino Hamas, los rebeldes hutíes en Yemen y Hezbollah en Líbano.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló que un acuerdo entre el OIEA y Teherán sobre las inspecciones de su programa nuclear es posible, pero “terriblemente difícil”.

Grossi afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Irán se había negado en noviembre a que el OIEA inspeccionara sus distintos sitios bombardeados en junio.

Manifestaciones

El hijo del último shá, quien vive en Estados Unidos y no ha vuelto a pisar su país desde la Revolución Islámica de 1979, llamó a manifestarse el sábado en Múnich, Toronto y Los Ángeles para exigir una acción internacional contra Teherán e instó al pueblo iraní a sumarse alzando la voz desde sus hogares.

“Griten sus demandas. Demuestren su unidad. Con una voluntad inquebrantable, prevaleceremos sobre este régimen ocupante”, señaló en X.

El martes en Teherán, en vísperas del 47º aniversario de la revolución que se saldó con la caída del shá, residentes en Irán gritaron desde sus ventanas consignas contra el líder supremo, el ayatollah Alí Jamenei.

Donald Trump cree que hay posibilidad de diálogo con Irán

Donald Trump cree que hay posibilidad de diálogo con Irán

Según la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 7.005 personas, la mayoría manifestantes, han sido asesinadas durante las protestas de principios de enero en Irán.

Más de 53.000 personas han sido detenidas desde entonces, entre ellas miembros de la corriente reformista, incluida la jefa de la principal coalición de reformistas, Azar Mansouri, quien fue puesta en libertad bajo fianza, según su abogado.

