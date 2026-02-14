El Pentágono envía portaviones y eleva la amenaza contra Irán

A falta de un acuerdo con Teherán, Trump dijo el jueves que pasaría a la “fase dos”, que sería “muy dura” para los iraníes. Recordó también el bombardeo por parte de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes durante una guerra de 12 días desencadenada por Israel en junio pasado. El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln permanece en la región del Golfo desde enero.