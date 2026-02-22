En su debut en el Súper Rugby Américas, Capibaras XV fue contundente y venció 34-7 a Peñarol

Capibaras XV tuvo un estreno ideal en el Súper Rugby Américas. En el Hipódromo de Rosario, el conjunto conducido por Nicolás Galatro superó con claridad a Peñarol por 34-7 y dejó una imagen firme en su presentación en el certamen.
Desde el inicio, Capibaras impuso ritmo e intensidad. A los 10 minutos, Ignacio Gandini apoyó el primer try del partido, convertido por Juan Bautista Baronio. La superioridad se mantuvo con dominio territorial y eficacia en los metros finales: Franco Rossetto marcó por duplicado a los 26’ y a los 40’, ambas conquistas también convertidas por Baronio, para cerrar el primer tiempo con un contundente 21-0.
En el complemento, el trámite no cambió demasiado. Ignacio Dogliani amplió la ventaja con un drop y luego Federico Cescut apoyó otro try, nuevamente convertido por Baronio, que fue determinante con el pie durante toda la tarde.
Peñarol logró descontar mediante un try de Sebastián Pérez, convertido por Justo Ferrario, pero no pudo revertir la tendencia. Sobre el final, Baronio selló el resultado con un penal para establecer el 31-7 definitivo.
Con orden defensivo, contundencia ofensiva y una actuación sólida en todas sus líneas, Capibaras XV arrancó su participación en el Súper Rugby Américas con una victoria que ilusiona.