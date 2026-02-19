Tarucas y Selknam confirmaron formaciones para el debut en Tucumán

El conjunto tucumano apuesta fuerte a la renovación y al crecimiento interno. Entre los titulares aparecen nombres con rodaje en el torneo como Máximo Ledesma y Mariano Muntaner, quienes aguardarán su oportunidad desde el banco, y el ex Puma seven Tomás Elizalde, que irá desde el arranque como fullback. La intención es clara: sostener intensidad, mejorar la regularidad y hacerse fuerte de local desde la primera jornada.