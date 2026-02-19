Tarucas y Selknam confirmaron formaciones para el debut en Tucumán

Llegó el momento. Tarucas y Selknam tienen todo definido para el estreno en el Súper Rugby Américas 2026. El encuentro se disputará este viernes a las 21 en La Caldera y marcará el inicio de la segunda temporada para la franquicia del NOA en el certamen regional.
La expectativa es alta: no solo por el debut ante su gente, sino también por el nuevo ciclo que encabeza Álvaro Galindo, con una base rejuvenecida y el liderazgo de un referente histórico. El partido será transmitido en vivo por Disney+ y ESPN 4.
Tarucas buscará dar un paso adelante respecto a su primera experiencia, en la que no logró meterse en semifinales. El plantel tendrá como capitán a Matías Orlando, uno de los nombres de mayor recorrido internacional y reciente paso por Los Pumas, que asumirá la conducción desde el centro de la cancha.
El conjunto tucumano apuesta fuerte a la renovación y al crecimiento interno. Entre los titulares aparecen nombres con rodaje en el torneo como Máximo Ledesma y Mariano Muntaner, quienes aguardarán su oportunidad desde el banco, y el ex Puma seven Tomás Elizalde, que irá desde el arranque como fullback. La intención es clara: sostener intensidad, mejorar la regularidad y hacerse fuerte de local desde la primera jornada.
Del otro lado estará Selknam, la franquicia chilena que funciona como plataforma directa hacia Los Cóndores, el seleccionado trasandino que ya aseguró su presencia en el Mundial de Australia 2027. El equipo dirigido por el neozelandés Jake Mangin fue semifinalista en 2025 y, pese a una campaña irregular, logró meterse entre los cuatro mejores antes de caer ante Peñarol, luego campeón.
Para esta temporada, los chilenos sostienen una base consolidada y suman retornos de peso desde Europa como Rodrigo Fernández y Lucas Berti, este último entre los suplentes para el debut. Santiago Montagner, uno de los argentinos del plantel, será titular en la tercera línea, en un equipo que mantiene su identidad física y frontal.
En cuanto a los antecedentes, el historial es breve pero equilibrado. Será la tercera vez que se enfrenten. En Tucumán, Tarucas se impuso 41-21, mientras que en Santiago de Chile la victoria fue para Selknam por 49-24. Un triunfo por lado que alimenta la paridad en la previa y anticipa un duelo exigente desde lo físico y lo estratégico.
Las formaciones confirmadas para la primera fecha son las siguientes:
Tarucas: Benjamín Garrido; Raúl Guraib, Francisco Moreno, Ignacio Marquieguez, Luciano Asevedo; Facundo Cardozo, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco; Matías Sauze, Ignacio Cerruti; Mateo Pasquini, Bautista Estofan, Matías Orlando (capitán), Tomás Vanni; Tomás Elizalde.
Suplentes: José Calderoni, Mariano Muntaner, Rodrigo Navarro, Franco Marini, Miguel Mukdise, Estanislao Pregot, Máximo Ledesma y Pedro Coll.
Selknam: Salvador Lues; Augusto Böhme, Iñaki Gurruchaga, Santiago Pedrero, Bruno Sáez; Augusto Villanueva, Alfonso Escobar, Santiago Montagner; Sebastián Bianchi, Tomás Salas; Luca Strabucchi, Nicolás Saab, Domingo Saavedra, Cristóbal Game; Matías Garafulic.
Suplentes: Jorge Delgado, Norman Aguayo, Alan Pedrol, Agustín Toth, Joaquín Milesi, Clemente Armstrong, Lucas Berti y Marco Alvano.
Con equipos confirmados y objetivos claros, la escena está lista. Tarucas quiere comenzar su segunda temporada consolidando identidad y resultados; Selknam, ratificar su condición de candidato competitivo. El viernes por la noche, Tucumán será el punto de partida de una nueva historia en el rugby sudamericano.