Tarucas venció a Selknam en su debut en el Súper Rugby Américas
¡Terminó el encuentro!
Tarucas venció a Selknam por 41 a 13 en su debut en el Súper Rugby Américas.
40' ST: ¡Try para Tarucas!
Thiago Sbrocco convierte nuevamente para la franquicia del NOA. Posteriormente, Ignacio Cerruti convirtió.
37' ST: ¡Try para Tarucas!
Tomás Vanni fue el encargado de anotar los 5 puntos. Por su aprte, "Nacho" Cerruti falló la anotación. El partido se encuentra 34 a 13.
Postales del encuentro
31' ST: Try para Selknam
Cristóbal Game anotó el try y anotó el descuento parcial, el partido se encuentra 29-13. El propio Game falló la conversión.
27' ST: Try para Tarucas
El juezo pitó Try Penal. La victoria parcial es de 29-8 a favor del equipo de Galindo.
Corte en una de las torres de iluminación
21' ST: El partido se encuentra 22-8
Hubo un try por equipo, Sbrocco y Cerruti fueron los encargados de las anotaciones por parte del equipo que dirige Galindo.
Así vivió Álvaro Galindo el primer tiempo
El head coach de Tarucas arrancó el partido con visible impaciencia ante un inicio desprolijo del equipo, pero se serenó cuando el rendimiento mejoró y el equipo empezó a asentarse en el juego.
¡Fin del primer tiempo!
Tarucas se impone 8-3 frente a Selknam y se marcha con ventaja al vestuario.
39' PT: Tarucas lo tuvo de penal
Ignacio Cerruti remató y se fue apenas desviado a un lado del poste. El conjunto local no pudo aumentar la ventaja. El partido sigue 8-3.
28' PT: ¡Try para Tarucas!
El número 4 Ignacio Marquieguez, convirtió el primer try del torneo para el conjunto Tucumano. En la jugada posterior, Cerruti no pudo ampliar la ventaja ya que estrelló el tiro en el poste.
20' PT: Amarilla en Tarucas
Bautista Estofan fue amonestado en el conjunto local y le otorgó el 6to penal del encuentro al equipo chileno.
16' PT: Penal para Tarucas convertido por Cerruti
El jugador de Cardenales iguala el encuentro tras un buen remate. El partido se encuentra empatado por 3-3.
11' PT: Primeros tres puntos para Selknam
Tras una falta de Tarucas, Salas remató y la pelota atravesó los postes. El conjunto chileno se pone en ventaja por 3-0.
10' PT: Tarucas no puede hacer pie en el encuentro
Los dirigidos por Álvaro Galindo no pueden salir del asedio que sufren por parte de Selknam.
7' PT: Salas pateó y falló la posibilidad de anotar para Selknam
El conjunto chileno tuvo la oportunidad de convertir sus primeros puntos, pero el remate se fue desviado y el encuentro sigue empatado en 0.
1' PT: ¡Penal para Selknam!
Al minuto hubo un penal para Selknam que Tomás Salas mandó a la línea de touch. Luego del line, Tarucas recuperó y continúo con el juego.
¡Comenzó el partido!
Tarucas y Selknam ya disutan el encuentro en La Cadera del Parque.
Tarucas entra en calor
El conjunto de Álvaro Galindo realiza los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Todo el color en el Tarucas Fan Fest
El evento para los seguidores de la franquicia ya inició, y los hinchas disfrutan de la previa del partido con buena música, juegos y comida.
Así luce el campo de juego
A falta de una hora para el inicio del encuentro, el terreno luce en óptimas condiciones para el debut.
El uso del estacionamiento tendrá un fin benéfico
La Fundación para Albergues Infantiles (FAI) administrará el estacionamiento en los partidos que la franquicia dispute en Lawn Tennis.
Puertas abiertas en el estadio
Tarucas comunicó que las puertas del estadio se encuentran habilitadas desde las 19, con el objetivo de agilizar el ingreso del público y evitar demoras en los accesos. Asimismo, extendió la invitación a todos los simpatizantes que quieran sumarse al “Tarucas Fan Fest”, la propuesta recreativa que acompañará la previa del encuentro.
¡Equipo confirmado en Selknam!
Los 23 de Selknam para enfrentar a Tarucas.<> Montagner de 8<> Posible debut de Berti.— Rugby Sur (@RugbySur) February 19, 2026
Domingo Capitán pic.twitter.com/OxP0mhLkQJ
¡Tarucas tiene alineación confirmada!
Lo que tenés que saber
El debut de Tarucas será hoy a las 21 en La Caldera del Parque, en el marco de la primera fecha del Super Rugby Américas 2026. El rival será Selknam, una de las franquicias más competitivas del certamen. El encuentro podrá verse en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y por ESPN 4. Será el primer paso de la temporada para el conjunto tucumano, que buscará hacerse fuerte en casa y arrancar el torneo con una victoria ante su gente.