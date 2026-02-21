Pampas arrancó con autoridad en Súper Rugby Américas: venció 30-17 a Yacaré en Asunción

Pampas comenzó el Super Rugby Américas con un triunfo sólido como visitante al superar 30-17 a Yacare XV en el estadio Héroes de Curupayty, en Asunción. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón pegó de entrada y construyó la diferencia en el primer tiempo.
A los 5 minutos, Ignacio Bottazzini apoyó el primer try, convertido por Bautista Farisé. Apenas tres minutos después, Tobías Wade volvió a golpear y amplió la ventaja. Aunque Joaquín Lamas descontó con un penal para el local, Bottazzini volvió a apoyar a los 29’ y Farisé estiró la diferencia con un nuevo penal. El parcial se fue 22-3 a favor de la franquicia argentina.
En el complemento, Yacaré reaccionó. Francisco Gaspes apoyó un try convertido por Lamas y Juan Cruz Strada volvió a achicar distancias, encendiendo la ilusión del conjunto paraguayo. Sin embargo, Pampas mantuvo la calma, sumó a través de un penal de Farisé y cerró el partido con un try de Juan Pedro Bernasconi en el tiempo cumplido.
El equipo argentino mostró contundencia en los momentos clave y manejó la ventaja con oficio para comenzar el torneo con el pie derecho. Con una estructura firme y buena efectividad en ataque, Pampas dejó una señal clara en la primera fecha: será protagonista desde el inicio.