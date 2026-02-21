Pampas arrancó con autoridad en Súper Rugby Américas: venció 30-17 a Yacaré en Asunción

A los 5 minutos, Ignacio Bottazzini apoyó el primer try, convertido por Bautista Farisé. Apenas tres minutos después, Tobías Wade volvió a golpear y amplió la ventaja. Aunque Joaquín Lamas descontó con un penal para el local, Bottazzini volvió a apoyar a los 29’ y Farisé estiró la diferencia con un nuevo penal. El parcial se fue 22-3 a favor de la franquicia argentina.