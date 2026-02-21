Secciones
Pampas arrancó con autoridad en Súper Rugby Américas: venció 30-17 a Yacaré en Asunción

La franquicia de Buenos Aires comenzó el Super Rugby Américas con un triunfo sólido como visitante al superar 30-17 a Yacare XV en el estadio Héroes de Curupayty, en Asunción.

FIGURA. Tobías Wade es una de las figuras de Pampas.
Pampas comenzó el Super Rugby Américas con un triunfo sólido como visitante al superar 30-17 a Yacare XV en el estadio Héroes de Curupayty, en Asunción. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón pegó de entrada y construyó la diferencia en el primer tiempo. 

A los 5 minutos, Ignacio Bottazzini apoyó el primer try, convertido por Bautista Farisé. Apenas tres minutos después, Tobías Wade volvió a golpear y amplió la ventaja. Aunque Joaquín Lamas descontó con un penal para el local, Bottazzini volvió a apoyar a los 29’ y Farisé estiró la diferencia con un nuevo penal. El parcial se fue 22-3 a favor de la franquicia argentina.

En el complemento, Yacaré reaccionó. Francisco Gaspes apoyó un try convertido por Lamas y Juan Cruz Strada volvió a achicar distancias, encendiendo la ilusión del conjunto paraguayo. Sin embargo, Pampas mantuvo la calma, sumó a través de un penal de Farisé y cerró el partido con un try de Juan Pedro Bernasconi en el tiempo cumplido.

El equipo argentino mostró contundencia en los momentos clave y manejó la ventaja con oficio para comenzar el torneo con el pie derecho. Con una estructura firme y buena efectividad en ataque, Pampas dejó una señal clara en la primera fecha: será protagonista desde el inicio.

