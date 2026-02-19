“Queremos meternos en semifinales”: Ignacio Cerruti y el desafío de Tarucas en el Súper Rugby Américas

El control del juego pasa por sus manos. Ignacio Cerruti recibe la pelota, levanta la cabeza y decide. Así se construyó como apertura y así llega al debut de Tarucas en el Súper Rugby Américas, con la responsabilidad de ordenar al equipo y conducirlo en una temporada que empieza cargada de expectativas.
El viernes marcará un nuevo punto de partida. Después de una pretemporada exigente y dos amistosos que dejaron enseñanzas, el plantel entra en la recta final con un objetivo fijo. “Arrancamos el año con muchas ganas y mucha expectativa. Se armó un grupo muy lindo, con una preparación muy dura, y el objetivo principal es meternos en semifinales, ya que el año pasado quedamos muy cerca”, expresó Cerruti.
Su rol dentro del equipo también crece. Desde el cuerpo técnico le pidieron asumir mayor protagonismo y convertirse en una referencia en la conducción. “Álvaro (Galindo) me pidió que tome ese mando, que maneje los tiempos del partido y ayude a ordenar al equipo. Es algo en lo que vengo trabajando y mejorando”, explicó.
El proceso de construcción empezó temprano. Desde el primer día de pretemporada, el foco estuvo puesto en el juego y en la fluidez colectiva. “Este año trabajamos con pelota desde el inicio. Eso nos permitió llegar más aceitados al sistema y entender mejor qué tiene que hacer cada uno dentro de la cancha”, contó.
Los amistosos frente a Dogos XV fueron una prueba necesaria. Sirvieron para medir el nivel del equipo y ajustar detalles antes del debut oficial. “Son partidos que te muestran dónde estás parado. Tuvimos muchas cosas buenas y también errores que ya corregimos para llegar de la mejor forma al viernes”, analizó.
Del otro lado estará Selknam, un rival que mantiene una base consolidada y que representa una incógnita por su falta de rodaje reciente. “Sabemos que tienen muchos jugadores del seleccionado chileno y que vienen trabajando juntos hace tiempo. Mucho no se pudo ver, pero tenemos una idea de cómo juegan”, sostuvo.
Más allá del rival, el foco está puesto en lo propio. El grupo se propuso construir una identidad y sostenerla durante toda la temporada. “Queremos ser un equipo que pelee todos los partidos hasta el final y que mantenga la intensidad durante los 80 minutos. Esa es la idea que vamos a implementar”, afirmó.
Esa identidad también se construye en el día a día. La llegada de nuevos jugadores y la rápida adaptación al grupo fortalecieron el funcionamiento colectivo. “Los chicos que llegaron se amoldaron muy rápido. El grupo los recibió bien y eso ayudó mucho a que todo fluya”, señaló.
En lo personal, Cerruti atraviesa una etapa de crecimiento. La competencia interna con jugadores de experiencia eleva el nivel y exige una mejora constante. “Competir todos los días te obliga a superarte. Es una pelea linda por el puesto y eso nos hace mejores a todos”, valoró.
Su historia está profundamente ligada al rugby tucumano. Empezó a jugar a los cuatro años en Cardenales, el club de su familia, y desde entonces construyó un camino sostenido que lo llevó a este presente. “Siempre es un orgullo representar al club, a la familia y a todo el esfuerzo que hice para estar acá”, expresó.
Ese recorrido también se refleja en el reconocimiento individual que recibió el año pasado, cuando fue el máximo goleador del Regional del NOA y distinguido como jugador del año. Aun así, mantiene una mirada grupal. “Todo eso es gracias a mis compañeros, que son los que te ayudan dentro de la cancha y hacen posible que uno pueda destacarse”, afirmó al recibir el premio.
Dentro del equipo, su conexión con los compañeros es parte del funcionamiento. La comunicación, la confianza y el conocimiento mutuo permiten que el sistema fluya. “Me siento muy cómodo con el grupo. Nos entendemos bien y eso se nota en el juego”, dijo.
El debut aparece en el horizonte. La preparación está hecha y el equipo se siente listo para dar el primer paso. Cerruti lo vive con ilusión, pero también con claridad sobre el camino que quiere recorrer. “Primero quiero hacer un gran año con Tarucas. Sería hermoso poder salir campeón y después, si se da, llegar a algún seleccionado nacional”, expresó.
La pelota empezará a rodar y con ella se pondrá en marcha una nueva oportunidad. Para Cerruti, será el momento de conducir, decidir y representar todo lo que construyó desde aquel primer entrenamiento en Cardenales hasta este presente profesional. El viernes ofrecerá el primer indicio de hasta dónde puede llegar.