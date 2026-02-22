Secciones
Eclipse solar 2027: cuál es la provincia argentina que será el mejor lugar del mundo para verlo

Durante esa jornada, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol formando un anillo de fuego perfecto que cautivará a los presentes.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

El próximo 6 de febrero ocurrirá un suceso astronómico sin precedentes en la Patagonia argentina. Según expertos, Esquel será el mejor lugar del mundo para observar el evento más importante del 2027. La localidad chubutense prepara recibir miles visitantes interesados ciencia espacial.

Durante esa jornada, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol formando un anillo de fuego perfecto que cautivará a los presentes. El fenómeno durará poco más tres horas dentro su fase inicial. Científicos aguardan ansias este despliegue lumínico único sobre firmamento austral.

¿Cuál es el mejor lugar para observar el eclipse?

La posición geográfica resulta ideal debido a que el eclipse cruza exactamente a 10 km de la ciudad de Esquel. Lugares como Trevelin o Estación Nahuelpan ofrecen coordenadas precisas para contemplar aquel círculo dorado. Tales puntos permiten visión nítida sin necesidad traslados extensos por región.

Los especialistas destacan que la locación cuenta con una calidad de clase mundial en cuanto a la pureza de sus cielos. Escasa actividad industrial garantiza oscuridad profunda durante noches previas al avistamiento. Entorno natural libre polución lumínica asegura experiencia visual inigualable fotógrafos.

Trascendencia del encuentro sideral

La magnitud del suceso radica en su infrecuente periodicidad. Expertos confirman que el espectáculo no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048. Dicha excepcionalidad convierte al próximo ciclo calendario clave astronómico global.

Además de firmamento, el destino sorprende con actividades como canopy, parapente, cabalgatas, viñedos australes. La área protegida por UNESCO brinda marco majestuoso turismo internacional. Quienes viajen disfrutarán paisajes quitan aliento mientras esperan alineamiento planetario. Claudio Martinez capturó imágenes anticipando belleza zona.

