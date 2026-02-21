Frustraron un plan narco para asesinar al ministro de Seguridad de Entre Ríos y a dos funcionarios judiciales

El plan y los "precios"

El complot incluía la contratación de un sicario uruguayo por una suma de U$S40.000. El plan original preveía ejecutar al juez Ríos y al fiscal Candioti durante sus vacaciones en Punta del Este. Para el ministro Roncaglia, el ataque estaba previsto en Argentina, al aprovechar sus traslados en motocicleta hacia una quinta en las afueras de Paraná; por este último objetivo, el pago sería mayor debido al riesgo logístico.