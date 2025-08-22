Desbarataron centro de cultivo y venta de marihuana y cocaína en plena ciudad de La Banda

Un centro de producción y distribución de estupefacientes, que operaba en pleno corazón de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, fue desarticulado en un operativo llevado a cabo por la División Antidrogas Río Hondo de la Policía Federal Argentina (PFA).
El procedimiento se concretó en un domicilio del Barrio La Fraternidad por orden del Juzgado de Control y Garantías de los Departamentos Banda - Robles. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación iniciada en marzo y encabezada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de esa jurisdicción, señalaron fuentes oficiales.
La pesquisa indicó que una persona cultivaba marihuana en su vivienda, procesaba las flores y, además, distribuía tanto cannabis como dosis de cocaína, a través de entregas a domicilio y modalidad delivery.
Durante el allanamiento, los agentes federales irrumpieron de forma sorpresiva y lograron incautar más de 50 plantas de cannabis sativa en distintas etapas de desarrollo, dosis de cocaína, marihuana fraccionada lista para la venta, fertilizantes, plantines y otros insumos relacionados con el cultivo y procesamiento.
Además, se descubrió un sistema de cultivo indoor, equipado con productos químicos, iluminación artificial, herramientas especializadas, cuatro balanzas de precisión y un teléfono celular, todos elementos vinculados directamente a la actividad ilícita.
Como resultado, el principal sospechoso fue detenido y se dispuso el secuestro de los elementos hallados en el lugar, desmantelando por completo el centro de drogas.