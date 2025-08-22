Desbarataron centro de cultivo y venta de marihuana y cocaína en plena ciudad de La Banda

El procedimiento se concretó en un domicilio del Barrio La Fraternidad por orden del Juzgado de Control y Garantías de los Departamentos Banda - Robles. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación iniciada en marzo y encabezada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de esa jurisdicción, señalaron fuentes oficiales.