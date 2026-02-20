Secciones
Las lluvias provocarán el descenso de la temperatura en Tucumán: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

La mínima de hoy fue de 20 °C. El cielo permanecerá cubierto. El pronóstico y nuevas precipitaciones.

Hace 30 Min

El ingreso de un frente lluvioso provocará precipitaciones y el descenso de la temperatura en toda la provincia, según se desprende del pronóstico del tiempo. Las máximas durante los próximos tres días serían de apenas 26 °C mientras que el fin de semana estaría pasado por agua. 

Las primeras horas del viernes comenzaron con una leve llovizna, que se interrumpiría antes del mediodía. La temperatura mínima fue de 20 °C, al menos cuatro grados menos de los registrados en promedio durante los días previos de la semana. La humedad fue del 98% mientras que la nubosidad del 100%. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que hasta el mediodía el cielo continuará cubierto mientras que la temperatura subirá hasta los 23 °C, con una humedad del 80% y una nubosidad que se mantendrá por encima del 90%.

Por la tarde las condiciones del tiempo seguirían siendo similares, con mucha nubosidad y con la probabilidad latente de nuevas precipitaciones. La temperatura máxima llegaría hasta los 25 °C, con una sensación térmica de 26 °C. 

A la noche la temperatura volverá a descender, hasta los 22 °C, mientras que luego de la medianoche podrían regresar las lluvias, que se extenderían, con diferentes intensidades, durante buena parte del sábado. 

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

Desde el SMN advierten que las precipitaciones continuarían mañana y el domingo. La temperatura mínima esperada para el sábado es de 20 °C, con una máxima de 26 °C. Las condiciones serían muy similares durante el domingo, que se cerraría con precipitaciones débiles. 

