Semana Santa: ¿cuándo cae este año y qué días serán feriados?

Las fechas de esta celebración católica ya están confirmadas y marcarán un posible fin de semana largo.

Semana Santa: ¿cuándo cae este año y qué días serán feriados?
Hace 36 Min

Tras el primer fin de semana largo del año, muchos argentinos ya buscan en el calendario cuándo será Semana Santa y los feriados de Jueves y Viernes Santo. Este tiempo litúrgico conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo y se trata de una de las jornadas más esperadas, ya que cada año da lugar a un descanso extendido.

La fecha de las Pascuas varía año a año, ya que se rige por el calendario lunar. Para determinarla, “se tiene en cuenta el primer domingo luego de la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera”.

Semana Santa y Pascuas 2026

Según el calendario oficial, Semana Santa comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y finalizará el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. En este sentido, el Jueves Santo, que recuerda la Última Cena de Jesús, caerá el 2 de abril.

Si bien tradicionalmente se trata de un día no laborable, en esta oportunidad coincidirá con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la fecha patria que rinde homenaje a quienes dieron su vida en defensa de la soberanía sobre las islas. Por este motivo, será feriado inamovible.

El Viernes Santo, que conmemora la crucifixión de Jesucristo, se celebrará el 3 de abril y también tendrá carácter inamovible, según el calendario oficial de feriados.

De esta manera, los argentinos podrán disfrutar en abril de un fin de semana largo XXL de cuatro días, una oportunidad ideal para planificar escapadas, descansar o compartir tiempo con familiares y amigos.

