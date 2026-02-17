Inicio de la Cuaresma: ¿cuándo será la Semana Santa en 2026?

Miércoles de Ceniza y Semana Santa 2026

Este año, el Miércoles de Ceniza es este miércoles 18 de febrero. Allí empezarán los 40 días de preparación activa para la Pascua. La Cuaresma finaliza entre el Jueves Santo y el Sábado Santo en la Vigilia Pascual y es el período en que muchos cristianos se comprometen a hacer sacrificios como la eliminación de la carne en la dieta, pese a que en los últimos años la práctica se fue dejando de lado y cambiando por otro tipo de privaciones.