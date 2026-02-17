Secciones
Inicio de la Cuaresma: ¿cuándo será la Semana Santa en 2026?

Se trata del período en que los practicantes católicos se preparan para la llegada de la Pascua.

La Cuaresma es el período de preparación que conmemora el sacrificio de Jesús en su paso por el desierto. La Cuaresma es el período de preparación que conmemora el sacrificio de Jesús en su paso por el desierto. Foto: US News
Hace 3 Hs

Aunque las efemérides suelen tener sus fechas preestablecidas para todos los años, el calendario litúrgico católico no funciona del mismo modo. Es el caso de festividades como, por ejemplo, el Carnaval o la Semana Santa, que año a año modifican su fecha y se superponen con otras efemérides. Lo que sí está difundido es el concepto de Cuaresma como los 40 días previos a la Pascua.

El Carnaval se celebra los lunes y martes previos al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Desde allí se deben contar 40 días –exceptuando los domingos–, la cantidad de días que pasó Jesús en ayuno en el desierto. En el año 325 se celebró el Concilio de Nicea. Allí se fijó la fecha de Pascua como el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Miércoles de Ceniza y Semana Santa 2026

Este año, el Miércoles de Ceniza es este miércoles 18 de febrero. Allí empezarán los 40 días de preparación activa para la Pascua. La Cuaresma finaliza entre el Jueves Santo y el Sábado Santo en la Vigilia Pascual y es el período en que muchos cristianos se comprometen a hacer sacrificios como la eliminación de la carne en la dieta, pese a que en los últimos años la práctica se fue dejando de lado y cambiando por otro tipo de privaciones.

La Semana Santa este año se celebrará durante la primera semana de abril. El 2 de abril será Jueves Santo y el 3, Viernes Santo. El domingo 5 será la Pascua cristiana. Aunque usualmente solo el Viernes Santo es feriado, este año también lo será el jueves, no por un cambio en las disposiciones del Poder Ejecutivo, sino porque coincidirá con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado inamovible.

Qué dice el cristianismo sobre el ayuno de Cuaresma

El ayuno en el cristianismo busca, de alguna manera, purificar el cuerpo como simbología del carácter sagrado de la Cuaresma. La Biblia no prescribe esta práctica como un mandamiento, pero está relacionada con el fortalecimiento de la relación de los creyentes con Dios, según explica el sitio católico Coalición por el Evangelio.

“Encontramos un patrón común en las menciones de esta práctica: el ayuno es una expresión de enorme dolor y tristeza; por lo general, un lamento por el pecado y otras veces por temor a la muerte”, detalla el sitio.

Temas Semana SantaIglesia Católica
