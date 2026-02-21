Talleres para adultos mayores en EPAM: ¿qué opciones hay y cuánto costará la cuota?

Las inscripciones se realizarán a partir del lunes 23 en EPAM –Virgen de la Merced 417–. Habrá precios promocionales solamente durante la primera semana de inscripción. El horario de atención será de 9 a 17 y quienes necesiten hacer consultas podrán comunicarse al teléfono 2322494. Las inscripciones continuarán luego, desde el lunes 2 de marzo, pero en horario de atención habitual, es decir, de 8.30 a 12 y de 15 a 19.