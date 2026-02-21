Secciones
Talleres para adultos mayores en EPAM: ¿qué opciones hay y cuánto costará la cuota?

Las clases del ciclo lectivo abarcarán áreas en deportes, tecnología y artes para mayores de 60 años.

Talleres para adultos mayores en EPAM: ¿qué opciones hay y cuánto costará la cuota?
Esta semana la división de Educación Permanente para Adultos Mayores (EPAM) anunció el regreso de sus talleres anuales. La Secretaría de Extensión Universitaria pondrá a disposición de los tucumanos más de 60 talleres diferentes. Estos abarcarán áreas tan diversas como las artes, el deporte, la informática, los idiomas, y se enfocarán en funcionar como espacios para la socialización, además del aprendizaje.

“La UNT abre la inscripción a sus talleres anuales destinados a adultos mayores de 50 años. Más de 60 propuestas recreativas, formativas y de bienestar que promueven el aprendizaje”, publicaron en las redes sociales de EPAM. El inicio de las clases está programado para el lunes 9 de marzo, pero las inscripciones serán en una instancia previa.

¿Cuánto costarán los talleres de EPAM este año?

Este año el costo de las inscripciones a los talleres de EPAM será de $10.000. Luego se cobrarán cuotas mensuales. En principio, en marzo se pagarán $30.000 para quienes se inscriban en el período de promoción. Luego, la cuota normal será de $35.000, pero con el paso del tiempo el monto puede actualizarse.

Las inscripciones se realizarán a partir del lunes 23 en EPAM –Virgen de la Merced 417–. Habrá precios promocionales solamente durante la primera semana de inscripción. El horario de atención será de 9 a 17 y quienes necesiten hacer consultas podrán comunicarse al teléfono 2322494. Las inscripciones continuarán luego, desde el lunes 2 de marzo, pero en horario de atención habitual, es decir, de 8.30 a 12 y de 15 a 19.

Para el nuevo ciclo lectivo se incluyeron talleres de digitalidad para adultos, aerocuarteto, arte contemporáneo, bordado, canto, italiano, canto popular, canto y expresión, baile, coro, crochet, folklore, fotografía, plástica, francés, gimnasia, guitarra, inglés, logoterapia, música, neurogym, manejo de computadora, pilates, taichí, taller literario, teatro, tejido, yoga y más.

Taller de oratoria para estudiantes en Tucumán

La Casa del Estudiante organiza un taller de oratoria para estudiantes que se dictará los días 5, 12 y 19 de marzo en su sede de General Paz 826. Serán tres encuentros presenciales de una hora y media cada uno, con una inversión de $12.000.

La propuesta está orientada a jóvenes que buscan mejorar su desempeño en exámenes, presentaciones y espacios académicos. El objetivo es brindar herramientas concretas para que cada participante pueda expresarse con claridad y confianza, sin que los nervios tomen el control.

