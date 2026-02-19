Secciones
Epam abre la inscripción a sus más de 50 talleres para adultos mayores

La Secretaría de Extensión de la UNT dictará un año más decenas de cursos pensados especialmente para ofrecer a los adultos mayores de Tucumán.

Hace 4 Hs

La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán anunció el regreso de los talleres anuales 2026. A partir de marzo se dictarán nuevamente las clases como parte del ciclo de Educación para Adultos Mayores. Se informó que este año habrá más de 50 talleres y ya están publicadas la fecha y los requisitos de inscripción para los interesados.

“La UNT abre la inscripción a sus talleres anuales destinados a adultos mayores de 50 años. Más de 60 propuestas recreativas, formativas y de bienestar que promueven el aprendizaje”, publicaron en las redes sociales de EPAM. El inicio de las clases está programado para el lunes 9 de marzo, pero las inscripciones serán en una instancia previa.

También se difundió parte de la propuesta que EPAM ofrece a la comunidad tucumana para este año. Se incluyeron talleres de digitalidad para adultos, aerocuarteto, arte contemporáneo, bordado, canto, italiano, canto popular, canto y expresión, baile, coro, crochet, folklore, fotografía, plástica, francés, gimnasia, guitarra, inglés, logoterapia, música, neurogym, manejo de computadora, pilates, Tai Chi, taller literario, teatro, tejido, yoga y más.

Inscripciones para los talleres de EPAM

Los talleres de EPAM constituyen una oportunidad no solo para aprender, sino también para compartir y socializar en un espacio pensado especialmente para los adultos mayores. Las inscripciones para los interesados estarán abiertas desde el 23 de febrero y durante todo el año. Por ello, quienes quieran anotarse una vez iniciadas las clases, también podrán sumarse.

Pero los interesados en participar deberán cumplir algunos requisitos. Los alumnos que hayan participado en años anteriores de los talleres sólo deberán presentar el apto cardiológico con firma y sello del profesional médico. Los alumnos nuevos, además de este certificado, deberán presentar foto carnet 4x4 y fotocopia del DNI de ambos lados.

Las inscripciones se realizarán a partir del 23 en EPAM –Virgen de la Merced 417–. Habrá precios promocionales solamente durante la primera semana de inscripción. El horario de atención será de 9 a 17 y quienes necesiten hacer consultas podrán comunicarse al teléfono 2322494.

El costo de la inscripción es de $10.000. Luego deberán abonarse cuotas mensuales. En marzo, el valor de la misma será de $30.000, pero irá actualizándose oportunamente conforme pasen los meses. Las inscripciones continuarán luego, desde el lunes 2 de marzo, pero en horario de atención habitual, es decir, de 8.30 a 12 y de 15 a 19. La cuota normal, fuera del período de promoción, costará $35.000.

