Epam abre la inscripción a sus más de 50 talleres para adultos mayores

La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán anunció el regreso de los talleres anuales 2026. A partir de marzo se dictarán nuevamente las clases como parte del ciclo de Educación para Adultos Mayores. Se informó que este año habrá más de 50 talleres y ya están publicadas la fecha y los requisitos de inscripción para los interesados.