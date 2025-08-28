Estos son los primeros signos de la ELA que alertan y requieren atención médica urgente

Espasmos y calambres musculares

Uno de los síntomas más frecuentes al inicio son los espasmos y calambres sin causa aparente. Pueden manifestarse como movimientos bruscos o una especie de “ondulación” debajo de la piel. No obstante, los médicos aclaran que estos episodios, por sí solos, no siempre indican una enfermedad neurológica, ya que también pueden deberse a factores como el estrés, el cansancio, infecciones o incluso el consumo de cafeína.