Diez animales que parecen besarse, aunque no siempre es por amor

Si ves a dos tortugas frente a frente, nariz con nariz, no creas que es un momento tierno. Lo más probable es que estés presenciando el inicio de una disputa. Estos reptiles son bastante antisociales y utilizan su agudo olfato para determinar si el que tienen enfrente es un posible bando o un enemigo al que hay que echar. Todo lo contrario, si resulta ser un cortejo, el "romance" incluye cabezazos y mordiscos en las patas.